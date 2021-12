Le bulletin des Hurlus: Une faillite collective en deuxième mi-temps

Les joueurs plus offensifs n’ont pu trouver les solutions footballistiques pour contrer le pressing de Deinze.

Nick Gillekens 7

À l’image de Butez et Koffi avant lui, il fait gagner des points. Il a sauvé cinq ballons chauds en 2e mi-temps et a permis à Mouscron de rester dans le coup.

Frédéric Duplus 6

La trêve arrive un peu tôt pour lui tant il retrouve le rythme. Un match sérieux à un poste qu’il gère de mieux en mieux.

Manu Angiulli 6

Match solide du Liégeois au cœur de la défense. Il a tenu la baraque comme il pouvait face aux attaques incessantes en 2e mi-temps.

Dimitri Mohamed 5,5

Très en jambes en première mi-temps, il s’est permis quelques sorties de balles intéressantes. Pris dans le dos sur le 1-2.

Olivier Myny 6

De retour de suspension, le latéral a de suite retrouvé son poste. Intéressant en 1re mi-temps, il a été dans le dur par la suite à l’image de l’équipe. Ses centres ont manqué de précision.

Cristophe Diandy 6

Il ouvre le score d’une tête rageuse. Son premier but à Mouscron et seulement le 5e de sa carrière. Il a mis un pressing intéressant en 1re. Plus difficile par la suite. Remplacé par Dekuyper (nc).

Joachim Carcela 6

Replacé dans l’axe en l’absence de Lepoint, il attend le bon moment pour trouver Ribeiro sur le 0-2. Un sauvetage sur la ligne en 2e. Il n’a pu apporter les solutions footballistiques quand Deinze pressait. Remplacé par Vroman (nc).

Éric Bocat 6

Plusieurs débordements intéressants en 1re mi-temps mais les centres étaient imprécis. Il a surtout défendu en 2e et ce n’est pas ce qu’il préfère.

Lucas Ribeiro 5,5

Il inscrit son 5e but de la saison avec beaucoup de sang-froid. Mais le reste de son match était moins bon. Remplacé par Lepoint (6) qui a rameuté les troupes après l’égalisation et a montré l’exemple.

Clément Tainmont 5,5

Une excellente entame de partie avec une belle frappe. Il a travaillé défensivement mais s’est éteint en 2e mi-temps. Remplacé par Bourdouxhe (nc).

Teddy Chevalier 6

Il a failli rejouer le coup de l’aller en marquant sur sa première occasion. Son pré-assist sur le 2e but est un régal. Il était beaucoup trop esseulé en 2e mi-temps. Impossible pour lui de faire quelque chose.