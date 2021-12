L’Excel Mouscron gaspille un avantage de deux buts

Après une première mi-temps maîtrisée, Mouscron a craqué. Il loupe l’occasion de monter sur le podium.

Buts: 28e Diandy (0-1), 32e Ribeiro (0-2), 51e Challouk (1-2), 70e Boone (2-2). DEINZE: Dutoit, Staelens, Boone, Blondelle, Janssens (46e Vansteenkiste), Bizimana (69e Lecomte), Hendrickx, Dansoko, Challouk, De Belder (46e Abrahams), Mertens. MOUSCRON: Gillekens, Duplus, Angiulli, Mohamed, Myny, Carcela (86e Vroman), Diandy (74e Dekuyper), Bocat, Ribeiro (57e Lepoint), Taimont (86e Bourdouxhe), Chevalier. Cartes jaunes: Janssens, Abrahams. Arbitre: M. Simonini.

En cas de succès, Mouscron savait qu’il pouvait profiter de la contre-performance Waeslandienne pour se rapprocher de la place de barragiste. Mais il a loupé le coche en loupant totalement sa deuxième période.

Pourtant, les Hurlus étaient passés très proches de rejouer le même coup qu’à l’aller. Chevalier profitait d’une approximation défensive après une minute. Mais il était stoppé défensivement par Janssens. Le banc réclamait le rouge. Mais l’arbitre a estimé que l’attaquant s’éloignait de cages. Logique.

Il y a quelques semaines, José Jeunechamps expliquait qu’il n’avait pas encore eu le temps de vraiment travailler les phases arrêtées. C’est désormais chose faite comme le prouve le 1er but. Un enchaînement de feintes de frappes a totalement pertubé la défense adverse. Diandy concluait de la tête l’assist de Tainmont. Dans la foulée, même si Dansoko avait touché le poteau, le REM tuait le match par Ribeiro sur un contre. Preuve que Mouscron devient de plus en plus létal, c’était quasiment leurs seules occasions du premier acte.

Toutefois, les troupes de José Jeunechamps avaient la maîtrise de la rencontre. Si Deinze prenait possession du cuir, il n’était pas vraiment dangereux.

Les Hurlus semblaient cuits

Du moins, c’était le scénario jusqu’à la pause. Les deux changements apportés par De Decker changeaient totalement la physionomie de la rencontre. Le jeu beaucoup plus direct des visités, notamment grâce à la percussion du montant Abrahams, faisait perdre pédale aux Mouscronnois. La montée de Lepoint, pour amener son expérience, n’y changeait rien. En vingt minutes, Deinze avait refait son retard grâce à Challouk et Boone. Et encore, Gillekens avait sauvé la mise à quatre reprises entre-temps!

Comment expliquer un tel revirement? Par la pression mise par les Flandriens d’une part. Mais d’autre part par un certain contrecoup physique dans le chef des Hurlus. Et c’est loin d’être illogique quand on voit tout ce qu’ils ont vécu en six mois. Entre les ennuis financiers, les changements de staff et les quasiment deux préparations qu’ils ont dû effectuer pour revenir à niveau.

Mais contrairement au match contre Westerlo, le REM aura réussi à conserver au moins le point du partage, ce qui leur permet de rester dans la course au barrage. Mais clairement, la trêve fera beaucoup de bien pour se retaper mentalement et physiquement.