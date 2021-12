Ostende vient à bout du Brussels: 11e succès de rang

Ostende a été contraint d’attendre les toutes dernières secondes de sa rencontre face au Brussels samedi soir pour s’imposer (80-78) et empocher une onzième victoire consécutive en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket.

Le début du match était complètement à l’avantage des Bruxellois qui s’appuyaient sur Pape Badji (14 points) et sur l’ancien carolo Sergio Llorente (13 points) pour prendre les commandes (16-20) et même virer en tête à la pause (37-47). Au retour des vestiaires, les Côtiers se montraient plus agressifs dans leurs attaques vers le cercle pour s’offrir quelques paniers faciles et recoller à 61-62 à l’entame du dernier acte.

Dix minutes à suspense qui voyaient Levi Randolph offrir la victoire à Ostende à huit secondes du buzzer (80-78) avant que Sergio Llorente ne loupe ses deux lancers-francs qui auraient pu envoyer les deux équipes en prolongation. L’Ostendais Phil Booth termine meilleur marqueur du match avec 17 unités.

Au classement, Ostende conserve la tête du championnat avec un bilan parfait de 11 victoires en autant de rencontres. Suivent Anvers (7-3), Malines (7-3), Mons (6-4), Louvain (5-5), Charleroi (4-6), Alost (4-6), Limburg United (3-7), Liège (2-7) et le Brussels (1-9).