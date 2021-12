Eden Hazard lié à une incroyable rumeur de transfert: "Ce n'est pas impossible de le revoir ici"

L'avenir d'Eden Hazard est incertain au Real.

Et si Eden Hazard faisait son retour au LOSC? Dans L'Equipe du Soir, Olivier Letang n'a pas fermé la porte au joueur formé au club. "Eden Hazard à Lille? Je vais moi-même le chercher en Espagne", a expliqué le président des Dogues en riant. "Évidemment, Hazard est un joueur incroyable avec beaucoup de qualités. Aujourd’hui, il est un joueur du Real Madrid, il est sous contrat tous les jours avec le Real Madrid."

Cette rumeur peut prêter à sourire. Mais AS estime que cette opération est "difficile mais pas impossible". "Eden Hazard est sur la liste des transferts du Real Madrid pour le mercato hivernal", ajoute le quotidien espagnol. "Lille peut espérer l'obtenir uniquement via un prêt. Et, évidemment, si le joueur accepte une grosse baisse salariale. Car les caisses nordistes sont vides et ils ne disposent pas des moyens suffisants pour payer la somme de 40 millions d'euros. Encore moins pour un joueur dont les performances sont une inconnue."

Effectivement, le contrat du joueur court jusqu'en 2024. Il gagne environ 19 millions d'euros par an. Un salaire astronomique impayable pour le club de Jonathan David. En revanche, le Real a peu de chance de trouver une formation capable de payer 40 millions d'euros. Sa cote a fortement chuté depuis son arrivée au Real pour 115 millions d'euros (hors bonus) en 2019. Transfertmarkt estime le joueur à 25 millions tandis que le CIES ne l'évalue qu'à une somme comprise entre 10 à 15 millions. Une sacrée dévaluation en un peu plus de deux ans.

Flambée de cas Covid au Real: la chance d'Eden?

La tranquillité du Real Madrid a été fortement perturbée par le Covid cette semaine. Et le Brainois pourrait être le grand gagnant du jeu de chaises musicales. Si les absences de Modric ou Marcelo ne changent rien à son cas, celles de Rodrygo, Bale et Asensio laissent le franc droit dépeuplé. Il ne reste que deux options: Lucas Vazquez et Eden Hazard.

Problème: Carlo Ancelotti ne le considère pas comme un pur ailier. "Dans un 4-3-3, Hazard joue sur la gauche. Il a toujours joué là", avait-il estimé en novembre. Tout en ne fermant pas totalement la porte au flanc droit. "Nous devons voir s'il peut éventuellement jouer sur la droite. Parfois, il peut le faire..."

AS affirme que la situation force le coach du Real à remanier ses plans: "Avec ce scénario, une porte s'ouvre pour le retour d'Eden Hazard dans le onze alors que cela semblait impossible il y a peu. Eden pourrait être confronté à une opportunité que même lui n'attendait plus." D'autant plus lorsque l'on sait que le Diable n'a plus connu de titularisation depuis le match contre Sheriff le 28 septembre.

En cas de bonnes performances, le joueur pourrait donc forcer son destin en convainquant Carlo Ancelotti. Si la situation ne se détériore pas, le Belge de 30 ans aurait deux matchs pour prouver au Mister que sa place est bien dans le onze. Si ce n'est pas le cas, la porte semble grande ouverte pour un départ en janvier.