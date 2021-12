"Comment ne pas avoir de l’admiration?"

L’estime réciproque entre Nafi Thiam et Nina Derwael est à l’image de leur talent : immense.

Ce n’est pas faire injure à la belle saison de la basketteuse Emma Meesseman de penser que l’élection de la Sportive belge de l’année 2021 se jouera entre nos deux championnes olympiques Nafi Thiam et Nina Derwael. À Tokyo, sous une pression énorme, la première a conquis, à l’heptathlon, un deuxième titre olympique consécutif tandis que la seconde a remporté au Japon la médaille d’or à laquelle tout le monde la prédestinait depuis trois ans aux barres asymétriques. Bref, l’arbitrage est difficile entre ces deux championnes même si Nafi Thiam a connu un autre temps fort, au mois de mars, avec la conquête du titre européen au pentathlon.

"Chaque année, c’est la même chose. Comparer les sports entre eux est un exercice vraiment difficile", estime Nina Derwael, très élogieuse vis-à-vis de l’autre fille en or du sport belge. "Nafi et moi, nous avons toutes les deux remporté un titre olympique à Tokyo mais, pour elle, il s’agissait déjà du deuxième. Honnêtement, je trouve que c’est vraiment impressionnant comme accomplissement! Surtout quand on s’attarde sur son parcours ces dernières années, toutes les médailles internationales qu’elle a remportées dans des conditions pas faciles. Ce qu’elle a réalisé est incroyable. Je l’admire vraiment! Sa mentalité, son éthique de travail, sa gestion de la pression… Bien sûr, je peux apprendre des choses de tout cela, je l’ai d’ailleurs déjà fait en regardant bien Nafi et en observant la manière avec laquelle elle gère ces différents paramètres."

Nafi Thiam : «J’aurais été nulle en gymnastique»

L’athlète de 27 ans est donc une source d’inspiration pour la gymnaste de 21 ans. Mais Nafi Thiam, elle aussi, est admirative des exploits réalisés, dans son domaine, par Nina Derwael. "Oui, je suis impressionnée par ce que Nina a réalisé", nous confie la médaillée d’or de Rio et Tokyo. "Elle est au sommet de sa discipline depuis trois ans et elle est désormais championne olympique : comment ne pas avoir de l’admiration vis-à-vis d’elle?"

"Je trouve que la gymnastique est un sport vraiment impressionnant", ajoute la sociétaire du RFC Liégeois. "C’est la discipline par excellence où j’aurais été nulle, nulle, nulle! (rires) C’est un sport qui nécessite une telle précision, un tel équilibre. Tout est millimétré, c’est vraiment incroyable. Et Nina fait ça à la perfection! En plus, elle a aussi une très belle personnalité, cela se ressent à travers ses interviews. Les fois où je l’ai croisée, elle a toujours été super sympa. On s’entend bien."

Ponctué par un fou rire mémorable, leur tour d’honneur en décapotable, lors du dernier Mémorial Van Damme, restera encore un petit temps dans les mémoires. Mais pas autant que ces deux victoires historiques aux JO que les deux jeunes femmes ont offert à la Belgique, en l’espace de cinq jours, dans des sports universels par excellence.