Shane McLeod, coach à succès des Red Lions : " Je suis revenu à la base du hockey"

Shane McLeod profite d’une année sabbatique en Nouvelle-Zélande. D’où il nous a accordé sa première interview depuis son titre olympique à la tête des Red Lions.

On avait quitté Shane McLeod le 3 septembre dernier dans les coursives du stade Roi Baudouin. Il venait d’achever une journée où les champions olympiques avaient été mis à l’honneur. D’abord sur la Grand-Place de Bruxelles avant de faire la fête à l’occasion du Mémorial Van Damme. Depuis, l’ancien mentor des Red Lions est rentré en Nouvelle-Zélande, son pays natal, où il s’accorde une année sabbatique avec femme et enfants.

Shane, comment se passe votre nouvelle vie en Nouvelle-Zélande?

Tout va très bien. Bon, les débuts furent un peu spéciaux. À notre arrivée sur le territoire néo-zélandais, nous avons dû respecter une quarantaine de quinze jours. À cinq dans un petit deux pièces, ce n’était pas évident, mais on s’en est sorti. Moi qui souhaite passer plus de temps avec mes enfants (de 7, 5 et 2 ans), j’ai été servi. Nous avons mis ces deux semaines à profit pour peaufiner la recherche d’un logement. Et nous avons bien fait les choses en trouvant notre havre de paix (voir ci-contre).

Il est huit heures du matin chez vous et vous êtes déjà sur la route. Vous ne vous faites, donc, pas à la vie sabbatique?

(Il rit). Ne me demandez pas de passer ma semaine à ne rien faire. Ce n’est tout simplement pas possible. Puis, je n’ai jamais dit que je resterais bras croisés durant un an. Je travaille beaucoup avec les jeunes. Si vous voulez, je suis revenu à la base du hockey, là où tout commence. C’est très agréable. Cela ne me prend que quelques heures par semaine.

Vous transmettez votre savoir aux têtes blondes. Le discours doit être différent de celui que vous teniez aux champions olympiques?

C’est sûr que ce n’est pas le même métier, mais j’éprouve énormément de plaisir dans ce que je fais actuellement. En outre, je participe à la formation de jeunes coaches. Disons que ce serait dommage de garder pour moi ce que j’ai appris durant toutes ces années au plus haut niveau.

Avez-vous déjà regardé beaucoup de matchs de hockey en Nouvelle-Zélande?

Non. En fait, les compétitions n’ont repris qu’il y a quinze jours après trois mois de confinement. Dès qu’il y a quelques cas de coronavirus, les autorités prennent des mesures assez sévères. Les restaurants ont été fermés. Donc, ma femme et moi avons dû nous contenter de promenades le long de la plage. Ça a été particulier d’effectuer mon retour au pays dans de telles conditions, mais ce n’est pas comme si je n’avais jamais vécu ça. Je ne me plains pas du tout car je trouve qu’ils gèrent bien la pandémie. Il n’y a pas beaucoup de cas de Covid-19, une centaine par jour, et 90 % de la population est vaccinée.

En quoi est-ce particulier d’avoir un quotidien sans coaching de haut niveau?

Disons que j’ai mis un certain temps à trouver de nouvelles habitudes. Cela dit, je continue à entretenir des rapports avec les membres du staff et certains Red Lions. On n’efface pas du jour au lendemain une relation quotidienne. Même si 19 000 kilomètres nous séparent désormais. Mais c’est vrai que je ressens un sentiment bizarre quand je les vois jouer. En fait, je me rends compte que ce groupe vit dans une bulle et que, dès que tu en sors, tu n’en fais plus partie. En ça, c’est spécial mais je ne le vis pas mal. Je profite de mon break comme je l’ai voulu.

Quel est le côté le plus agréable de votre vie actuelle?

Le temps que je passe avec mes enfants. Ça n’a pas de prix. Je découvre plein de nouvelles choses avec eux. Vous savez, je n’ai pas besoin de beaucoup pour être heureux. Demeurer au calme avec ma famille me va très bien. Mes enfants sont des vrais petits Belges. Il faut que je leur fasse aimer la culture kiwi. Ils doivent apprécier les racines de leur papa, non?

Ne ressentez-vous aucun phénomène de manque en tant que coach d’élite?

(Il rit). Ah si, quand même! Le plus haut niveau et tout ce qu’il comprend me manquent. Je n’ai plus l’adrénaline de la compétition, plus cet impératif de devoir prendre une décision rapidement, parfois en une fraction de seconde. Outre les émotions que procure un match, les entraînements et leur mise en place sont un des aspects les plus agréables du métier de coach. Parfois, ces séances sont plus spectaculaires que les rencontres elles-mêmes. Enfin, au fil des années, les gars du staff sont devenus des amis. Mais je suis heureux de profiter d’une année beaucoup moins chargée. Il le fallait aussi.

Savez-vous déjà quand vous reviendrez en Belgique?

La date exacte, non. Nous ne sommes pas en Nouvelle-Zélande depuis très longtemps. Laissez-nous le temps d’en profiter. L’idée est toujours la même : passez une année ici et, puis, retourner en Belgique.

Comment voyez-vous votre futur comme coach?

Tout cela est encore très loin. Je suis ouvert aux offres. J’en ai déjà reçu de certaines équipes nationales. Mais, dans l’état actuel des choses, je ne me vois pas entraîner une autre équipe nationale que la Belgique. C’est grâce aux Red Lions que j’ai pu vivre mes plus grandes joies et que j’ai pu évoluer au-delà de mes espérances. Mais, je le répète, mon futur sportif ne constitue pas ma priorité du moment.