Exit Francky au profit de Timmy et Davy

Le Essevee et Dury ont décidé de mettre un terme à leur collaboration. Sans surprise, Simons et De Fauw reprennent le flambeau.

Ils ne s’étaient quittés qu’un an, le temps que le coach tente sa chance avec La Gantoise lors de la saison 2010-2011. Après quasiment vingt ans, le mariage – de loin le plus ancien de Pro League – entre Francky Dury et Zulte Waregem a pris fin d’un accord commun ce vendredi. Alors qu’une frange des supporters l’attendait et la chantait depuis plusieurs semaines déjà, la séparation fait suite à une terrible dégringolade du Essevee au classement. "Pour certains, la décision tombe peut-être trop tôt, pour d’autres trop tard", a notamment déclaré le club dans un communiqué.

Malgré la résistance incarnée par Zinho Gano (10 buts), Jelle Vossen (11 buts) et Jean-Luc Dompé (10 assists), les Waregemois se retrouvent en position précaire, à l’avant-dernière place du championnat. Virtuellement barragistes, ils ont au moins gagné contre le Beerschot, la lanterne rouge, à la fin du mois dernier pour encore assurer un matelas confortable de huit points. Leur seule victoire lors des huit derniers matchs…

Déjà censé tirer sa révérence à la fin de cette saison, Dury aura tout de même guidé Zulte Waregem vers différents sommets : une montée en D1 (2005), deux Coupes de Belgique (2006 et 2017), une place de vice-champion (2013) et trois campagnes européennes (la Coupe UEFA en 2006-2007 et l’Europa League en 2013-2014 et 2017-2018). "Francky est un monument ici", a confié Timmy Simons, qui sera le nouveau T1 sur papier et qui sera assisté par Davy De Fauw. "À choisir, j’aurais préféré recevoir ma chance en tant qu’entraîneur principal d’une autre manière. Mais en football, la réalité est que, quand les résultats ne viennent pas, la situation commence à peser sur tout le monde."

Adjoints de Dury, Simons et De Fauw attendent leur moment dans l’ombre depuis quelque temps déjà. "Nous nous connaissons très bien et nous avons déjà repris l’équipe quand Francky n’était pas là", a expliqué l’ancien capitaine waregemois.

Leur première mission sera de remporter le match contre Malines ce samedi.