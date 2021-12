Sven Vanthourenhout : "L’épreuve de la Citadelle est devenue un classique"

Le sélectionneur national Sven Vanthourenhout préface l’épreuve wallonne de ce dimanche.

Ce dimanche, ce sera déjà la treizième édition du cyclo-cross de la Citadelle de Namur. La seule épreuve internationale organisée en Wallonie (le Grand Prix de Dottignies et celui de Spa-Francorchamps ont disparu) est devenue, en quelques saisons, un incontournable de la saison des labourés. Avec chaque année des luttes spectaculaires sur les pentes du site historique namurois. Le point avec Sven Vanthourenhout, le sélectionneur national. "L’épreuve de la Citadelle de Namur est vraiment devenue un classique dans la saison de cyclo-cross. Pour les catégories des élites, mais aussi pour celles des jeunes, qui sont intéressantes à suivre. Et je sens que c’est le cas aussi dans les autres nations par rapport à Namur, car cette épreuve propose vraiment un parcours spécial, atypique dans le circuit, dans cet endroit particulier, historique, qu’est la Citadelle. Et c’est effectivement un plus qu’il soit en Wallonie, pour le développement de la discipline dans cette région de la Belgique. Ce parcours n’est pas simple. Il est vraiment typé pour les spécialistes des intervalles. Il faut y être explosif dans les nombreuses montées et savoir répéter ces efforts. Il ne convient pas à tout le monde. Ceux qui sont un peu trop lourds y seront désavantagés. Je l’ai disputé quand j’étais coureur. Je n’attendais pas Namur avec impatience d’un point de vue sportif (rires), car ce n’était pas mon profil. Mais je l’aimais bien pour son parcours atypique. Tous les coureurs ne sont pas taillés pour remporter une épreuve comme celle de Namur ou les autres difficiles de la saison, comme le Koppenberg, Gavere."

Le développement du cyclo-cross en Wallonie

Pour la première fois depuis 2015, il y aura un Wallon au départ à Namur. Et même plusieurs, ce qui n’était jamais arrivé depuis que l’épreuve est manche de la Coupe du monde et qu’il faut être sélectionné en équipe nationale pour le disputer, soit depuis 2011. Il y aura Antoine Jamin chez les juniors, Zélie Graux chez les filles juniores et on peut ajouter Marion Norbert Riberolle chez les dames élites, puisque l’ancienne championne du monde des espoirs a pris la nationalité belge et qu’elle s’est installée à Dottignies ("Ma copine habite Namur, j’y vais souvent", explique-t-elle). "C’est une bonne chose pour le développement du cyclo-cross en Wallonie d’avoir des coureurs de cette région dans l’équipe nationale belge", commente Sven Vanthourenhout. "C’est important. Mais je tiens à préciser que le but n’était pas de sélectionner des Wallons juste pour en reprendre parce que cette épreuve a lieu en Wallonie. J’ai été heureux de voir qu’il y avait des candidats qui avaient le niveau pour entrer en ligne de compte pour une sélection en équipe nationale. Même si, bien évidemment, le fait d’avoir repris Antoine Jamin chez les juniors et Zélie Graux chez les dames juniores est un bon signal envers les jeunes coureurs wallons, pour les motiver à eux aussi espérer disputer Namur ces prochaines années. J’ai le sentiment que cette double sélection a été bien appréciée. Mais elle est méritée. J’avais aussi hésité à prendre Clément Horny chez les espoirs. Mais les places étaient très chères dans cette catégorie. J’ai déjà laissé de bons cyclocrossmen à la maison, quand on voit le niveau de la sélection, avec notamment Thibau Nys."

Il y aura un lauréat inédit, ce dimanche, chez les hommes élites. Car les douze précédents vainqueurs ont soit arrêté leur carrière ou sont absents. À l’image de Wout van Aert, actuellement en stage en Espagne, ou de l’autre grande star de la discipline, Mathieu van der Poel (le recordman de l’épreuve de la Citadelle avec cinq succès), qui a décalé sa reprise à cause d’une blessure au genou. "Dans ce contexte, je m’attends à voir un solide Tom Pidcock", raconte Sven Vanthourenhout. "Il se fixe des objectifs et je suis persuadé que le cyclo-cross de Namur en fait partie. Il avait été impressionnant l’an passé sur le parcours de la Citadelle. Avec l’absence des deux autres grands champions que sont Wout van Aert et Mathieu van der Poel, il est clairement le favori. Mais Eli Iserbyt, Toon Aerts ou Michaël Vanthourenhout seront aussi des clients. Au niveau belge, si on doit tirer un bilan de la première partie de cette campagne de cyclo-cross, on peut dire qu’Eli Iserbyt a été l’homme de la saison. Il a fait la plus belle impression. Il continue de progresser chaque saison. S’il poursuit sur cette lancée, dans deux ou trois ans, il rivalisera encore plus avec les van Aert, van der Poel ou Pidcock. Les autres Belges sont aussi à leur niveau. J’attendais cependant un peu plus de Laurens Sweeck. Mais son niveau va peut-être évoluer en vue des championnats."

Danse sans les stars

Le cyclo-cross a bien été mis en évidence comme bonne école du vélo ces dernières années avec la percée de Wout van Aert ou Mathieu van der Poel sur la route (et tous les autres, comme Tim Merlier…). Mais l’absence de plus en plus fréquente des deux stars des labourés fait souffrir la discipline. "Je veux être prudent en parlant de ce sujet, car je ne veux pas critiquer les cyclocrossmen qui font de leur mieux chaque semaine tout au long de la saison, qui ont offert du spectacle jusqu’à présent. Mais il faut être réaliste et honnête : tout le monde regarde vers les grands noms, soit vers Wout van Aert, Mathieu van der Poel ou Tom Pidcock. Ça a toujours été comme ça. Mathieu, Wout, ce sont les meilleurs du monde. En cyclo-cross, sur la route… C’est normal que le public veuille les voir en action. Ce n’est pas chouette pour les autres, qui sont toujours comparés aux ténors. J’en parle souvent avec eux. Je leur dis qu’ils seront fiers dans dix ou quinze ans de pouvoir raconter à leurs enfants qu’ils ont roulé avec cette génération dorée."

Le niveau de van Aert

S’il sera absent ce dimanche, Wout van Aert a impressionné Sven Vanthourenhout lors de sa reprise dans les labourés, avec ses trois victoires d’affilée à Boom, Essen et Val di Sole. "Il est déjà à un très bon niveau. Physiquement, il est fort. Mais il l’est aussi techniquement. Il fait peu de fautes. Il pilote vraiment bien, ce que je n’avais plus trop vu de sa part ces dernières années en cyclo-cross. Sa victoire à Val di Sole, c’était quelque chose. D’autant plus qu’il avait été le seul des favoris à avoir l’épreuve d’Essen, disputée la veille, dans les jambes, sans avoir eu le temps de retrouver des automatismes sur la neige."