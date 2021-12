Féminicide à Mouscron: le suspect, en aveux, inculpé et placé sous mandat d’arrêt

Suspecté d’avoir tué sa femme, un Mouscronnois a été placé vendredi sous mandat d’arrêt pour meurtre. L’homme est en aveux, indique le parquet de Tournai.

Les services de police étaient intervenus à 2 heures du matin suite à l’appel de l’occupant de la maison au commissariat. Il avait annoncé à la police qu’il venait de commettre l’irréparable. Sa femme a été tuée au moyen d’un couteau.

"Le suspect a été entendu par la police judiciaire fédérale et interrogé par le magistrat instructeur ce vendredi après-midi. Il est en aveux des faits. Il a été inculpé et placé sous mandat d’arrêt du chef de meurtre, souligne Frédéric Bariseau, premier substitut du procureur du roi. Je tiens à préciser que cette inculpation et ce placement sous mandat d’arrêt ne signifient pas qu’il est nécessairement coupable."

Deux enfants âgés de 9 et 12 ans se trouvaient également dans la maison au moment des faits et avaient été pris en charge par la cellule psychologique.