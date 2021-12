Dans les coulisses du cube de Viva for Life : « Oui, Sara, Ophélie et Marco dorment vraiment ici » (vidéo)

C'est dans un cube de verre, installé sur la place de Tournai, que Sara, Ophélie et Marco, les animateurs de cette neuvième édition de Viva for Life, vont vivre pendant six jours et six nuits. On a fait la visite quelques instants avant qu'ils ne soient enfermés.

C'est vers 20h30 que Sara, Ophélie et Marco, les animateurs de cette neuvième édition de Viva for Life, seront enfermés pour six jours et six nuits dans ce gigantesque cube de verre, installé en plein cœur de la jolie ville de Tournai.

Pendant 144 heures, les animateurs de la RTBF vont se relayer 24h/24h pour assurer l'antenne sans interruption.

Nouveauté cette année, le cube a été installé sur deux étages. Excepté dans les chambres évidemment, le public présent va pouvoir voir tout ce qu'il s'y passe. En bas, c'est évidemment la partie studio qui a été installée, avec l'énorme table technique prête à recevoir des invités. « Les animateurs sont en "self op", c'est un terme technique qui veut dire qu'ils font tout eux-mêmes, précise Régine Carpentier, la Chargée de Communication de cette édition de Viva for Life. Ils lancent la musique, prennent les appels, ouvrent leur micro, etc. Derrière eux, il y aura comme l'an dernier un grand écran qui sera une sorte de liaison avec l'extérieur. Il permet en quelque sorte de faire rentrer plein de personnes en même temps dans le cube, tout en respectant les règles covid. »

Au deuxième étage du cube, on découvre la pièce de vie avec une petite cuisine, un salon et évidemment les trois chambres des trois animateurs. « Ici, les animateurs vont pouvoir faire leurs smoothies et leurs soupes », détaille la chargée de com'.

« Ils vont vraiment pouvoir suivre les petits concerts depuis cet étage. »

Ils bénéficieront cette année d'une vue imprenable sur la place de Tournai, mais surtout sur la grande scène et donc sur les futurs shows cases qui s'y tiendront durant les prochains jours. « Ce qui n'était pas forcément le cas les autres années, souligne encore Régine Carpentier. Ils vont vraiment pouvoir suivre les petits concerts depuis cet étage. »

Enfermés à double tour dans le cube, pas question pour les animateurs de quitter celui-ci la nuit venue pour aller se reposer dans un hôtel aux alentours, trois chambres d'à peine quelques mètres carrés ont été prévues pour Sara, Ophélie et Marco. « Ils sont vraiment enfermés dans ce cube, confirme l'attachée de presse. Pendant 144 heures, donc six jours et six nuits, ils vont se relayer l'un et l'autre au micro pour assurer l'antenne, pendant des shifts de quatre heures chacun environ. »

Alors que le top départ de cette neuvième édition de Viva for Life sera donné dans un peu plus d'une heure, tout le monde à Tournai a hâte de lancer les festivités. « Et on compte sur la mobilisation de tous pour pouvoir battre un nouveau record », termine Régine Carpentier.