Des cadeaux pour les plus gourmands

Happy woman reading a cookbook in the kitchen Rawpixel.com - stock.adobe.com

Des recettes, des BD, des secrets de chefs, des balades en famille…

1. Italie: L’écume des pâtes

Parce qu’il n’y a pas que les pâtes et les pizzas dans la cuisine italienne… Tommaso Mellili a passé dix ans comme chef à Paris avant de s’immerger (et le lecteur avec lui) dans la cuisine de son pays, ses osterias, ses tables familiales. Ça sent, ça goûte, ça crépite, ça fume… c’est diablement bien écrit, c’est drôle et surtout ça donne faim.

-

Stock, 20,50€.

2. Grand air: balades gourmandes

Caramel de cynorrhodons, pesto de plantain, sablés à l’armoise, sorbet à la tanaisie… les plantes sauvages, c’est un monde de saveurs à portée de main. Pour apprendre à les reconnaître et à les cuisiner, l’ASBL Cuisine Sauvage organise des balades guidées et des cours de cuisine. De 9€ la balade d’initiation à 150€ pour une balade sur mesure en famille, en passant par le cours de cuisine (55€) avec cueillette, atelier, repas et vins.

EdA - Florent Marot

www.cuisinesauvage.org

3. Partage: Jamie nous réunit

Cuisinier star, Jamie Oliver dépoussière la gastronomie britannique depuis 25 ans avec toujours le même souci de simplicité et de convivialité. Son nouveau livre, pensé durant le confinement, se base sur ces valeurs et propose 120 recettes faciles et délicieuses que l’on peut partager avec la famille et les amis. Des occasions les plus simples aux repas plus sophistiqués, le livre de Jamie Oliver se dégaine en toutes circonstances.

-

Jamie Oliver, «Ensemble», Hachette pratique, 360 p., 30, 10€.

4. Rions en cuisinant: intégrale «À boire et à manger»

En 2009, Guillaume Long lance un blog BD dédié à la cuisine dans lequel il explique à ses lecteurs comment manger, et bien le faire. Des strips bourrés d’humour qui ont conquis un large public au point de les voir adaptés dans trois albums parus chez Gallimard et qui font l’objet de cette réédition sous forme d’intégrale.

- -

Guillaume Long, Gallimard, 352 p., 39€.

5. Grandes tablées: moments précieux

Ces deux dernières années n’ont pas beaucoup permis de partager notre table avec ceux qu’on aime. Précieux moments de vie, les repas en famille, brunchs entre amis, apéro avec les copines ou goûters d’anniversaire sont au centre de cet ouvrage qui met en avant la convivialité. Meggan Verschoore partage ses recettes locales et de saison tout en apportant toutes les informations nutritionnelles que l’on recherche et propose des variantes pour satisfaire tous les régimes alimentaires.

-

Meggan Verschoore & Lindsay Zébier, «À table, ensemble», Éditions Racine, 200 p., 24,95€.

6. insolite: cuisiner avec Corto

Voyager et cuisiner en même temps? C’est désormais possible avec cet ouvrage né de conversations entre Pratt, le "papa" de Corto Maltese, et Michel Pierre, l’auteur de ce livre de recettes pas comme les autres. S’inspirant aussi des rares références culinaires laissées par le maître italien dans ses albums, il a imaginé les plats que le marin pourrait avoir essayés, voire cuisinés au gré de ses pérégrinations. Un florilège qui évolue donc en fonction des destinations, du Pacifique à l’Afrique en passant par les Caraibes. Bref, du vin, des épices et, bien sûr, du poisson.

-

Casterman, 144 p., 25€.

7. Chef: c’est l’histoire d’un cuistot…

Le chef liégeois Philippe Renard a cuisiné pendant 20 ans de manière "traditionnelle" avant de privilégier une cuisine locale, de saison, durable et bio. Dans ce livre très personnel, il mêle ses souvenirs d’enfance, ses recettes préférées et de nombreuses anecdotes… Et c’est savoureux.

-

Philippe Renard, «Tu seras cuistot mon fils», Éditions du Sablon, 280p., 19,50€.

8. L’histoire: 500.000 ans d’histoire de la cuisine

Cette BD documentaire raconte l’histoire de l’Humanité à travers l’évolution de la cuisine. On apprend par exemple que Sapiens avait déjà pensé à la cuisson vapeur. Que ce sont les Mésopotamiens, qui dès le néolithique ont inventé le pain, la bière, les fours, les soupes… On découvre aussi comment on utilisait les épices ou à quel point la cuisine était symbole de pouvoir. Jusqu’à l’émergence de la mondialisation au XIXe siècle et la révolution "locavore" en cours. Ludique et bien foutu.

-

Stéphane Douay et Benoist Simmat, «L’incroyable histoire de la cuisine», Les Arènes, 240p., 22€.