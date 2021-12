Mondiaux de natation en petit bassin: Fanny Lecluyse septième de la finale du 50m brasse

Fanny Lecluyse s’est classée septième de la finale du 50m brasse aux championnats du monde de natation en petit bassin vendredi à Abou Dhabi aux Émirats arabes unis.

Partie dans le couloir 1, Lecluyse a signé un chrono de 29.95, à 10 centièmes de son meilleur temps de l’année (29.85), établi en demi-finale et à 21 centièmes de son record personnel (29.74).

La médaille d’or est revenue à l’Israélienne Anastasia Gorbenko avec un chrono de 29.34 devant l’Italienne Benedetta Pilato (29.50) et la Suédoise Sophie Hansson (29.55).

Plus tôt vendredi, Valentine Dumont, Louis Croenen et Thomas Thijs avaient été respectivement éliminés en séries sur 800m nage libre, 100m papillon et 200m nage libre.