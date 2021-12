Inondations: on doit mieux se préparer au risque pour mieux le gérer

Spécialiste de la gouvernance du risque, la professeure Fallon a expliqué ce qu’il faut améliorer pour affronter une crise comme celle des inondations.

Les étudiants de Catherine Fallon ne doivent certainement pas s’ennuyer à ses cours si elle fait preuve de la même gouaille et des mêmes traits d’humour dans les auditoires de l’ULiège que ceux qu’elle a servis ce vendredi aux députés wallons de la commission d’enquête sur les inondations. La professeure de sciences politiques et responsable du centre de recherche SPIRAL, notamment spécialisé dans la gouvernance des risques, n’était toutefois pas là ni pour faire le show ni pour donner la leçon aux députés. Mais elle leur a par contre apporté nombre d’enseignements sur les errements de la gestion de crise des inondations et de pistes pour y remédier.

Des éléments déjà largement développés dans le rapport commandé par le ministre wallon en charge des Infrastructures, Philippe Henry, et auquel elle a participé avec le bureau suisse Stucky. Un travail approfondi dont les constats et recommandations ont été présentés ces dernières semaines (voir nos éditions des 12 octobre et9 décembre).

À la lumière de cette crise, c’est l’ensemble du cadre de planification (avant la crise) et de gestion (quand la crise est là) qu’il faut revoir, a longuement développé Catherine Fallon. Mais pour y parvenir, il faut corriger plusieurs erreurs: le manque d’investissements dans la planification d’urgence et dans les compétences de ceux qui doivent appréhender et gérer le risque. Et cela à tous les niveaux d’intervention et de pouvoirs politiques. Mais aussi auprès de la population qui doit être sensibilisée à cette culture du risque.

Elle a également insisté sur la nécessaire communication en cas de crise alors que de nombreuses auditions ont permis d’identifier les manquements à ce sujet. "Communiquer, ce n’est pas seulement transmettre un message. C’est mettre en avant un processus de communication où l’on reçoit le message; on l’enrichit puis on le retransmet. Et là-dessus, on n’est nulle part."

Point central dans les travaux de cette commission, Catherine Fallon est aussi revenue sur la question des barrages réservoirs comme celui d’Eupen. Des ouvrages qui, que ce soit au niveau européen ou national, ne sont pas reconnus comme infrastructures critiques, ce qui empêche d’avoir une vision du risque. "Or, c’est extrêmement dangereux un barrage", dit la professeure. Estimant qu’il faut les sortir de la logique d’une gestion administrative pour les faire entrer dans une logique de gestion du risque.

Catherine Fallon a aussi souligné qu’"on ne se rend pas compte à quel point les gens travaillent dans des situations dégradées". Évoquant là les communes, les fonctionnaires planificateurs d’urgence, les services de secours et, là aussi, les gestionnaires de barrage. "Imaginez quand survient la panne d’électricité au barrage d’Eupen: on envoie deux (2!) personnes pour aller vérifier les niveaux d’eau. Il est 23 heures, il drache… Je n’aurais pas voulu le faire…"