Koh-Lanta… gonie, trucs de Meilleur Pâtissier, comment préserver son argent… 10 infos pour les 55 ans et plus

Les émissions télé ne sont heureusement pas toutes sujettes à polémique, comme Koh-Lanta entre triches et pas de gagnant aux antipodes (de l’École des Fans aussi). Comme le Meilleur Pâtissier, avec les trucs d’Alexandre, le candidat belge. Rayon bonne chère (c’est de saison), découvrez les cotations des meilleures tables, selon le guide Gault&Millau. Bon appétit!

Le billet, version (faux?) dialogue

«Chéri, on va encore garder les gosses…»

– "allô, maman? C’est moi.

– Oui, bonjour, mon chéri.

– Tu vas bien, maman?

– Oui, très bien, je reviens de chez la coiffeuse. Tu devrais voir ma nouvelle coupe!

– Je me réjouis! Et papa, il va bien?

– Il est crevé et il a le dos en compote, il a ramassé les feuilles mortes dans le jardin toute la journée.

– Dis-lui qu’il doit un peu se reposer.

– Oui, oui, mais tu sais comment il est… Et toi, tu vas bien, mon chéri? Et ta charmante épouse?

– Oui. Enfin, euh, on a vraiment beaucoup de travail, pour le moment. Ça n’arrête pas, au boulot. Le rush de la fin d’année, tu sais ce que c’est, hein!

– Oh oui! Je suis bien contente de ne plus connaître ça. Mais vous devez quand même vous ménager. Heureusement que c’est bientôt les congés.

– Oui, oui. Enfin… non, pas pour tout de suite. On pensait prendre déjà quelques jours la semaine prochaine mais ce n’est vraiment pas possible. À propos, puisque t’en parles, vous faites quelque chose de spécial, la semaine qui vient, papa et toi?

– Non, rien de particulier. Pourquoi?

– Ben, tu sais que les congés scolaires ont été avancés d’une semaine. Et comme on ne sait pas s’absenter du boulot, on s’était dit que… que…

– Oui, que quoi?

– Ben, que les gosses pourraient aller chez vous…

– Toute la semaine? Déjà qu’on les prend la semaine suivante, pendant que vous partez au ski en amoureux… Et tu sais que je dois préparer notre repas de Noël en famille, faire les courses et tout l’toutim.

– Justement, c’est génial! Le grand vous aidera à pousser le caddie et à charger l’auto. Ça soulagera le dos de papa. Et la p’tite, tu sais qu’elle adore cuisiner avec sa mamy.

– Hum, hum, hum….

– Maman, pourquoi tu tousses?"

(Toute ressemblance avec des faits réels ne peut être totalement fortuite)

Dans l’actu

Koh-Lanta, la triche: et après?

Pour la première fois en vingt ans, Denis Brogniart n’a pas annoncé de gagnant à l’issue de la saison. ALP/TF1/Starface

"Koh-Lanta: la légende" s’est terminé en eau de boudin mardi sur TF1. Analyse : fallait-il diffuser ? Est-ce la fin de Koh-Lanta ?

Consulter son docteur par vidéo: vers un cadre belge qui coupe les ailes de Proximus?

Proximus veut accélérer le déploiement de son application de vidéo-consultations Doktr alors que la Belgique finalise encore le cadre réglementaire. Cela pose question…

Popularisée par la pandémie du coronavirus, la vidéo-consultation avec un médecin généraliste navigue encore dans un certain flou législatif en Belgique. Rido – stock.adobe.com

Covid: ce qu’il faut savoir avant de partir en vacances d’hiver à l’étranger

À quelques jours des vacances de Noël placées sous le signe du coronavirus, petit tour d’horizon des conditions d’accès aux pays généralement prisés par les Belgesdurant cette période.

Pour éviter les mauvaises surprises, vérifiez les conditions d’accès à votre lieu de vacances. Philip Reynaers/Photo News

Une hausse des prix… pas si temporaire

La hausse des prix affecte le budget des Belges. Face à l’inflation, est-il possible de réagir ?

La BCE, la Banque centrale européenne, pourrait contenir cette hausse des prix… mais ce n’est a priori pas d’actualité. wifesun – stock.adobe.com

En pratique

Gault&Millau 2022: quels sont les restaurants les mieux cotés, près de chez vous ou un peu plus loin

La 19e édition du guide Gault&Millau belge vient d’être dévoilée. Découvrez quels sont les restaurateurs qui ont reçu les meilleures cotations en Wallonie et à Bruxelles, avec aussi un tri province par province.

Martin Volkaerts, du restaurant L’Amandier, à Genval, est consacré «jeune chef de Wallonie» par le guide Gault&Millau 2002. BENOIT DOPPAGNE/BELGA

Comment faire pour participer Meilleur Pâtissier: les conseils d’Alexandre (vidéo)

Lors de notre live de mercredi soir en direct de la cuisine d’Alexandre, le candidat belge du Meilleur Pâtissier, a répondu à une questionque vous êtes nombreux à vous poser: "Comment s’inscrire au concours du Meilleur Pâtissier?"

Alexandre Formica, candidat belge du Meilleur Pâtissier ÉdA Mathieu Golinvaux

Les 3 arnaques par mail du moment: des faux messages Amazon, Proximus, Nespresso

Phishing! Ces faux courriers électroniques essaient de vous soutirer des données sensibles ou de vous faire payer des montants que vous ne reverrez jamais. Comment déceler ces arnaques par mail et éviter de tomber dans le panneau ?

Trois vagues d’emails de «phishing» inondent particulièrement nos courriers électroniques ces derniers temps. tippapatt – stock.adobe.com

Comment protéger votre argent?

En Belgique, l’inflation a atteint des niveaux records. Il est toutefois possible d’en limiter l’impact sur votre portefeuille. Découvrez quelques conseils de spécialistes.

Certaines actions peuvent offrir une bonne protection contre l’inflation. Wayhome Studio – stock.adobe.com

Coups de cœur

Gaston Lagaffe en wallon liégeois: «Sot’rèyes, bièst’rèyes èt boulètes» (vidéo)

L’éditeur Michel Elsdorf et l’auteur-traducteur Paul-Henri Thomsin. © Jacques Duchateau

Sortie rigolote à Liège: la BD "Gaffes, bévues et boulettes" de Gaston Lagaffe sort dans une édition en wallon liégeois. Succulente, comme une bonne boulette sauce lapin.

Oufti, c’est à découvrir " chal " (ici, enfin)

Perdus dans le catalogue Netflix, voici 5 films policiers captivants à dévorer

Adapté d’un roman, «Le Gardien invisible» est le premier film d’une trilogie sur Netflix qui ancre son action au cœur de la vallée du Baztan, en Navarre (Espagne). -

Enquêteurs, braqueurs et tueurs se croisent dans cette sélection de 5 films, véritables pépites du genre, à regarder sur le service de streaming Netflix, qui "poussent" plutôt les nouveautés.

Présentation et bandes-annonces de ces films qui méritent de ne pas être perdus de vue