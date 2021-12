Une pub coréenne compare les femmes… à des vaches (vidéo)

Une entreprise coréenne de produits laitiers a fait polémique en diffusant une publicité dans laquelle elle compare les femmes à des vaches. La vidéo, devenue virale, a provoqué un débat sur le sexisme en Corée du Sud.

C’est une publicité qui aura eu le don de faire parler d’elle en Corée du Sud. Seoul Milk, la plus grande entreprise de produits laitiers du pays, a diffusé un spot publicitaire d’une trentaine de secondes dans lequel les femmes sont comparées… à des vaches.

La pub montre un homme filmant secrètement un groupe de femmes pratiquant le yoga dans la nature. Celui-ci se fait finalement découvrir par le groupe après avoir marché sur un bout de bois. C’est alors que les spectateurs découvrent que les femmes sont devenues des vaches.

La vidéo a été vivement critiquée en Corée du Sud et a provoqué un débat sur le sexisme. Suite à sa maladresse, la firme a présenté ses excuses, avant de retirer la publicité de sa chaîne YouTube. "Nous nous excusons sincèrement auprès de tous ceux qui se sont sentis mal à l’aise avec la publicité sur le lait. Nous prenons cette affaire au sérieux et procéderons à un examen interne et prendrons des précautions supplémentaires pour éviter que des incidents similaires ne se reproduisent à l’avenir."

Pas de chance pour Seoul Milk, la vidéo est rapidement devenue virale, et circule maintenant sur les réseaux sociaux…