Supercar: l’expo de tous les superlatifs à Autoworld (vidéo)

L’expo de fin d’année à Autoworld ravira tous les fans de voiture d’exception. Supercar story retrace l’histoire des voitures extrêmes de ces 70 dernières années.

Aston Martin, Ferrari, Jaguar, Porsche, Lamborghini, Bentley, Bugatti… Les plus belles voitures du monde, celles qui font rêver les fans de mécaniques et qui s’affichent en grands posters dans les chambres d’ados, sont réunies au musée de l’auto, Autoworld, à Bruxelles, pour une exposition temporaire: Supercar story.

Découvrez l’expo dans notre vidéo en tête de cet article.

Autoworld – expo supercar story. © Jacques Duchateau

Le tournis

La liste des 44 voitures exposées pour un gros mois donne le tournis: Ferrari F40 et F50, Bugatti Chiron et Veyron, Jaguar XJ-220, Lambo Miura, Ferrari Daytona, la très rare Aston Martin One-77, Mc Laren P1, Porsche 918,… Le visiteur aura du mal à faire son choix pour élire l’élue de son cœur.

À l’exception de 3 voitures qui ont été prêtées par des musées, elles appartiennent toutes à des collectionneurs privés belges.

Autoworld – expo supercar story. © Jacques Duchateau

Il faut profiter de les voir à cette expo car avec les mesures de restrictions prises de plus en plus à l’encontre des voitures thermiques, on ne pourra plus les voir sur les routes.

Même les quelques modèles hybrides (Porsche 918, Ferrari La Ferrari, Mc Laren P1) finiront par être condamnés…

Autoworld – expo supercar story © Jacques Duchateau © Jacques Duchateau

L’expo Supercar story, à Autoworld, du vendredi 17 décembre au 23 janvier 2022. Infos sur le site du musée. Les règles Covid sont d’application (masque, CST), mais il n’est pas nécessaire de réserver sa visite.

Autoworld – expo supercar story © Jacques Duchateau © Jacques Duchateau