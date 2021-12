Avec "Tricky", Crazy Frog annonce son retour en 2022

La grenouille devenue mondialement célèbre en 2005 avec sa reprise du morceau "Axel F" sortira notamment un nouvel album en 2022.

Plus de 16 ans après avoir conquis le monde avec son remix du tube "Axel F", Crazy Frog fait un retour inattendu. Depuis une semaine, les internautes peuvent ainsi (re)découvrir la grenouille bleue dans une version retravaillée de "Tricky", le tube de RUN DMC.

Avec "Tricky", dont le clip a déjà été vu plus de trois millions de fois, Crazy Frog confirme la sortie d’un nouvel album - son cinquième - en 2022. Il s’agira de sa première galette depuis "Everybody Dance Now" (2009).

Selon plusieurs médias, le retour de la grenouille devrait s’accompagner d’une série animée à sa gloire. Tout un programme.

Pour rappel, en 2005, Crazy Frog avait trusté la 1ère place de nombreux hits musicaux à travers le monde. En Belgique, le morceau était même devenu le tube de l’année après être resté en tête de l’Ultratop pendant 13 semaines.

Entre l’été 2005 et fin 2006, l’animal avait réussi à placer cinq titres ("Axel F", "Popcorn", "Jingle Bells/Last Christmas", "We Are The Champions" et Last Christmas") parmi le Top 10 de l’Ultratop.