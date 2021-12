Le calendrier 2022 de Nathalie Soleil, comportementaliste canin et photographe (photos)

Sa passion pour les chiens permet à Nathalie de développer ces deux activités complémentaires, la photographie et le comportementalisme canin, dans lesquelles elle s’épanouit. Ses followers sur les réseaux ont choisi les photos du calendrier 2022 qu’elle vend au profit d’associations de protection animale.

Tournaisienne de souche - elle a vécu dans la Cité des cinq clochers pendant 25 ans - Nathalie est installée à Évregnies depuis un peu plus de deux décennies.

"Soleil", c’est son vrai nom et non, comme pourraient le penser certains, un pseudo qu’elle aurait adopté sur les réseaux sociaux où ses nombreuses publications apparaissent comme autant de rayons de… soleil et réchauffent le cœur de ceux qui les visionnent. Nathalie «expose» la plupart de ses clichés sur les réseaux et sur son site Internet. Nathalie Soleil

Cela, grâce notamment aux superbes photos de chiens qu’elles diffusent et qui mettent en valeur les différents traits de caractère de nos amis à quatre pattes.

Qu’il s’agisse d’Oscar et Polly, ses deux adorables borders collies âgés de 5 et 7ans, ou d’autres, croisés à l’occasion de ses activités liées au monde canin.

Une véritable thérapie qui lui a été salutaire

Pour Nathalie, un tournant, particulièrement salutaire, s’est opéré dans sa vie en 2019, grâce à ses amis à 4 pattes.

"Fin janvier, cela fera 3 ans que je me suis lancée comme photographe canin professionnel, explique-t-elle.

Cette passionnée de nature (et par les animaux en particulier) pratiquait déjà la photo-amateur depuis ses 12 ans, soit après avoir reçu son premier appareil. En 2016, elle a fait l’acquisition de son 1er reflex, un Nikon D3300. On n’imagine pas les heures de patience qu’il faut pour saisir ce type de cliché… Surtout quand le chien est un peu turbulent. Nathalie Soleil

"J’ai toujours été passionnée par la photo et la nature, poursuit-elle. Un passage à vide sur le plan professionnel (j’ai un autre job à côté) m’a mise dans un sale état…

Et j’ai envie de dire que ce sont les chiens qui m’ont aidée à aller mieux… En effet, en arrêt maladie, j’ai proposé mes services de photographe bénévole chez Veeweyde car les chiens mis en valeur via des photos professionnelles ont beaucoup plus de chances d’être adoptés. Il est clair que, présenté comme ça, on l’adopte de suite… Nathalie Soleil

Quand j’y allais, j’oubliais tout ce qui n’allait pas… Les chiens m’ont appris à vivre l’instant présent et à lâcher prise."

«Développer mes activités et vivre de ma passion...»

"En plus d’une formation de comportementaliste canin, poursuit-elle, j’ai suivi diverses formations auprès de photographes canins belges et internationaux.

J’ai démarré de zéro, je ne connaissais rien à la postproduction. Aujourd’hui, en plus de mon job de conseillère en emploi, j’exerce en tant que comportementaliste et photographe canin, je commence aussi à dispenser des formations à travers des workshops collectifs et des coachings personnalisés. La photographie, Nathalie l’a pratiquée déjà quand elle était enfant mais en amateur. Rien à voir avec les clichés qu’elle produit aujourd’hui... Nathalie Soleil

Mes objectifs sont de développer mes activités et de vivre de mes passions."

Si l’on en juge par les retours de ses "followers", que ce soit sur sa page FB (Nathalie Soleil-photographie), sur son site Internet (nathaliesoleil.be) ou sur Instagram (nathaliesoleil_photographie), c’est plutôt bien parti...

Un calendrier vendu au profit d’associations en rapport avec les chiens

"Le confinement d’octobre m’a poussée à me diversifier et je voulais mettre à l’honneur les différents chiens passés sous mon objectif durant la saison, explique Nathalie. J’ai donc organisé un vote: mes followers ont choisi les photos qui figurent dans le calendrier. Ce sont ses followers qui ont choisi les 12 images illustrant les différents mois de l’année 2022. EdA

L’an dernier, j’en ai vendu une petite centaine.

C’est 15€ le calendrier et pour chaque calendrier vendu, je reverse 5€ à une association en lien avec les chiens. De plus pour chaque achat, la personne obtient une chance de gagner un shooting d’une valeur de 100€ (tirage au sort le 31 décembre au soir).

Cette année, c’est le refuge "Opale, le refuge des Collines" et "Les Amis des Aveugles" qui seront mis à l’honneur. Mon objectif est la vente de 200 calendriers soit 1000€ de dons..."

Si des personnes sont intéressées, elles peuvent contacter Nathalie par téléphone au 0496/14 37 38 ou via ses réseaux sociaux.