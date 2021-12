Le métro de Charleroi va recevoir ses premières rames rénovées, avant de s’étendre à l’est

Les premiers tramways rénovés du métro léger de Charleroi commenceront à rouler sur le réseau carolorégien à partir du printemps 2022.

Le Tec Charleroi a présenté ce vendredi, en présence du ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry, du Secrétaire d’État pour la Relance, Thomas Dermine, et du bougrmestre de Charleroi, Paul Magnette, le premier tram entièrement remis à neuf de sa flotte de 45 motrices.

D’ici quelques années, ces tramways parcourront une nouvelle ligne M5 à l’est de la métropole sambrienne qui s’étendra jusqu’au futur hôpital des Viviers à Gilly.

La rénovation des tramways de Charleroi, presque quadragénaires, a été confiée en 2018 à l’entreprise Alstom, chargée de rénover les 45 motrices de la flotte du Tec Charleroi pour un budget de plus de 22 millions d’euros. Une rénovation profonde qui doit permettre aux véhicules jadis fabriqués par BN et les Acec d’offrir un meilleur confort, une meilleure accessibilité, notamment pour les personnes à mobilité réduite, et de prolonger de 20 ans leur durée de vie. Les trams carolos seront remis à neuf, au cours des prochaines années, à raison de 12 véhicules par an. Un travail réalisé à Fleurus, où Alstom, devenu le premier employeur privé de la région de Charleroi, dispose d’un atelier.

Le premier de ces trams rénovés, le prototype, a été présenté vendredi dans sa livrée entièrement jaune, avant de quitter le dépôt, direction Montignies-sur-Sambre, où le Tec Charleroi va lancer prochainement les travaux de rénovation de six stations existantes, jamais mises en exploitation faute de financement, et d’extension de ce qui sera la future ligne M5 du métro léger de Charleroi. Celle-ci nécessitera la construction de deux nouvelles stations et s’étendra jusqu’au nouvel hôpital en cours de construction sur le site des Viviers à Gilly. Ces travaux sont rendus possibles par une enveloppe de 60 millions d’euros dégagée dans le cadre du plan de relance, après un feu vert européen donné en juin 2021.

"Ce sont des investissements considérables qui démontrent l’engagement de la Wallonie et de l’Union européenne en faveur d’une mobilité durable", a souligné le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry.

Cette nouvelle antenne, qui permettra d’exploiter des infrastructures construites en totalité ou en partie depuis le milieu des années ‘80, souvent qualifiées de "grands travaux inutiles" ou de "ligne fantôme" du métro de Charleroi, devrait être mise en exploitation en 2026.