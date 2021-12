Covid: 59% des établissements horeca contrôlés depuis novembre sont en infraction

Durant la 4e vague, la ventilation semble poser le plus de problème aux propriétaires des établissements horeca. BELGA (Illustration)

Selon des chiffres du service inspection du SPF Santé publique, seulement 41% des établissements horeca contrôlés entre le 1er novembre et le 15 décembre respectaient toutes les mesures "Covid".

Invité à la conférence de presse organisée chaque semaine par le centre de crise et Sciensano, le service inspection du SPF Santé publique a partagé quelques chiffres concernant les contrôles "Covid" qu’elle mène depuis plusieurs mois dans le secteur horeca. Et visiblement, pas mal d’établissements ne répondent pas à toutes les normes (ventilation des locaux, personnel masqué, mise à disposition de produits d’hygiène,…) imposées par le législateur.

Ainsi, seulement 41% des 1.668 établissements horeca contrôlés entre le 1er novembre et le 15 décembre respectaient toutes les mesures "Covid". En comparaison, 53% des 4.402 cafés et autres restaurants contrôlés entre le 9 juin et le 31 octobre étaient en règle.

Le nombre de procès-verbaux dressés à l’encontre des établissements horeca a également augmenté pendant la 4e vague. Selon le SPF Santé publique, 26% (440) des bistrots inspectés depuis début novembre ont reçu un PV contre 6% (249) pour ceux contrôlés entre juin et octobre.

Ce qui pose le plus souvent problème? L’absence ou le manque d’appareil de mesure de qualité de l’air, qui est à la base de 38% (soit 630 établissements concernés) des procès-verbaux dressés.

Dans 12% (192) des cas, les établissements sont sanctionnés car leur personnel ne porte pas correctement le masque. Et dans 8% (130) des cas, les cafés/restaurants sont punis car l’appareil de mesure de qualité de l’air (CO²) n’est pas installé à un endroit jugé visible par le client.

Les autres infractions, mineures, concernent le dépassement des normes CO² (3%), l’absence d’un plan d’action (3%) et l’absence de produits d’hygiène des mains (<>

Pour rappel, le montant minimum légal des amendes est de 750 euros pour les professionnels du secteur horeca et de 250 euros pour les particuliers.