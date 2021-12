Les enseignants de la Haute École de la Province de Liège en grève

Les enseignants de la Haute École de la Province de Liège (HEPL) sont en grève ce vendredi, a annoncé la CGSP Enseignement dans un communiqué.

Le syndicat dénonce des "difficultés (qui) s’accumulent, une gestion peu transparente de la part de l’employeur, un carcan budgétaire étriqué alloué par la Fédération Wallonie Bruxelles, un défaut d’infrastructures adaptées et l’austérité budgétaire imposée à la Province de Liège, qui mettent en péril l’encadrement pédagogique des étudiants".

"C’est dans un esprit combatif que les enseignants décident d’une mesure radicale, qui leur coûte, et s’arrêtent volontairement de travailler pour protester contre ce qu’ils considèrent comme un abandon programmé des services publics, injustifiable à l’aune des crises que nous traversons", clame la CGSP Enseignement.

Le syndicat socialiste relève une "situation particulièrement préoccupante" sur les campus du Barbou (études en motricité et en santé) et Kurth (études en motricité, en santé ainsi qu’en éducation et psychologie). Le cadre enseignant y serait trop faible par rapport au nombre croissant et constant d’étudiants.

"Le déficit d’enseignants dans les cursus de kinésithérapie et d’ergothérapie est évident. Ce grave sous-effectif conduit inévitablement à une surcharge de travail", alerte le syndicat dans son communiqué. Pour la CGSP, la crise sanitaire n’a fait que mettre en lumière la fragilité du département et du personnel soignant, également en sous-effectif. "Comment encadrer chaque étudiant dans ces conditions? Comment organiser les apprentissages pour que tous puissent réussir?"

Autre grief: les bâtiments et locaux, qui ne seraient plus adaptés, devenus exigus face à l’augmentation de la population étudiante. Les étudiants doivent se déplacer entre huit sites différents, "contraints à de laborieux déplacements". Chauffage tombant régulièrement en panne, matériel manquant ou obsolète... "la cure d’austérité imposée au budget provincial est-elle pertinente?", se demande la CGSP.

Le syndicat émet quatre revendications à la province de Liège. Il demande le renfort d’au moins quatre enseignants à temps plein pour le deuxième quadrimestre et la garantie de la transparence sur la répartition des charges de travail au sein de la HEPL. La CGSP demande aussi à la province de plaider auprès des ministres francophones Valérie Glatigny (en charge de l’Enseignement supérieur) et Frédéric Daerden (en charge du Budget) de sortir du carcan budgétaire consacré à l’enseignement supérieur. Enfin, le syndicat demande à ce que la province augmente son budget enseignement et refuse l’austérité.