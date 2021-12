Ce week-end à Bruxelles, les 10 marchés de Noël à pas louper pour votre course au cadeau de dernière minute (et un sauna pour vous en remettre)

Il n’est pas encore trop tard… mais presque. Alors L’Avenir vous déniche 10 marchés de Noël où croiser des artisans pour déposer du fait main au pied du sapin. Et puisque c’est Noël, on vous refile quelques conseils en rab pour un week-end réussi.

Suivre @JulienRENSONNET

Le cadeau parfait vous y attend

Fais-Le Toi-Même En chasse aux cadeaux de dernière minute? Il vous reste des occasions ce week-end tout en évitant le saucisson sec, les santons et les savons provençaux.

Dans le centre-ville, Fais-le Toi-Même s’offre un week-end aux Galeries de la Reine, dans le pop-up " Creators Factory " de la galerie Anspach. Ça se passe du 18 au 23 décembre de 12h à 19h. Les mêmes artisans de Fais-le Toi-Même sont aussi au Parvis de Saint-Gilles du 20 au 23 décembre. A Saint-Gilles encore, la Tricoterie remet le couvert pour un 2e week-end de son "Marché de Noël Artisanal et Durable" (11h-19h): vous trouverez vos cadeaux pendant que vos kets profitent d’ateliers.

Les Ateliers du Toner Place Albert à Forest, le Marcel Bike Caféaccueille aussi des artisans ce samedi 18 décembre où il y aura certainement du gadget pour les fans de vélos et de récup. Et en plus, ce lieu hybride entre bar et vélociste fête ses 2 ans le soir même avec un concert. Pour les fans de BD et illu qui veulent éviter les Kroll et Geluck sous le sapin, foncez à la "Vente de Noël du Toner" où des affiches, fanzines, BD, beaux livres et microéditions vous attendent à l’Espace de Littératures Illustrées (chée de Wavre 150 à 1050 Ixelles).

À Schaerbeek, le Boentje Marché de Noëlse tient place Colignon dans le café du même nom. 30 exposants sont attendus du 18 au 24 décembre, dont 20 sont déjà annoncés ce week-end. Si vous cherchez du 100% schaerbeekois, les artistes de 1030 exposent en ligne jusqu’au 24/12 des œuvres qui ne dépassent pas 30cm et 200€: rendez-vous sur le site d’ExtraSmall pour votre cadeau de la Cité des Ânes. Toujours à Schaerbeek, le cabaretL’Os à Moëlle propose un marché de Noël en extérieur de vendredi à dimanche avec 30 exposants (vendredi et samedi en nocturne jusque 22h).

Commune d’Anderlecht Si vous préférez les ambiances plus traditionnelles, sachez qu’Anderlecht réorganise son marché de Noël au pied de Saint-Guidon. Après un lancement en musique dans la collégiale et l’inauguration des chalets place de la Vaillance par le Père Noël ce vendredi, le marché se tient tout le week-end. N’oubliez pas la patinoire place de la Résistance. Même recette à Koekelberg où le Père Noël est présent du 17 au 19/12 place de Bastogne: outre les chalets gourmands, des ateliers et concerts sont prévus.

Faudra aussi penser à se détendre après cette course aux cadeaux. Sachez que le "Jardin Winterfest" a tout prévu: un sauna (!!) s’installe en effet au Grand Hospicejusqu’à dimanche. Il s’agit de la cabine nomade de Kauti Sauna. Maillot et serviette obligatoires, peignoir et réservation conseillés (12€ sous CST).