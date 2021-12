Covid: "Le variant Omicron nous empêche de danser en rond"

Avant les fêtes, "faites-vous tester!"

"Limitez vos contacts, testez-vous, ventilez et portez le masque si vous êtes plus fragile", ont aussi recommandé les porte-parole interfédéraux Covid, ce vendredi, afin de passer des fêtes de fin d’année en toute sécurité.

Même si les indicateurs de la pandémie évoluent favorablement, il est important de rester prudent. Et à l’approche des fêtes de Noël et Nouvel An, synonymes de retrouvailles en famille et entre amis, l’adage selon lequel il vaut mieux prévenir que guérir s’applique particulièrement.

Le Dr Yves Van Laethem a ainsi rappelé qu’il en allait de la responsabilité de chacun: "ne vous rendez pas à une fête si vous êtes malade", a-t-il demandé.

Celui-ci a par ailleurs recommandé de limiter ses contacts, de faire un autotest le jour de la fête et de choisir un endroit "le plus vaste possible" pour se retrouver. "Ouvrez les fenêtres et laissez la hotte allumée afin d’avoir une circulation de l’air convenable", a-t-il conseillé.

Les personnes les plus fragiles et celles immunodéprimées ne doivent pas hésiter à porter un masque FFP2.

Enfin, il peut être utile d’employer un détecteur de CO2 pour réagir en cas de dépassement du seuil de 900ppm (particule par million), a encore préconisé le Dr Yves Van Laeten avant de souhaiter à toutes et tous de belles fête de fin d’année.