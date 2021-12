Grand-Duché: le "2G" en vigueur dès ce vendredi pour l’horeca, la culture et les sports

Les règles et restrictions en bref

Les dispositions suivantes sont en vigueur dès aujourd’hui (sauf le "3G" au travail) et ce jusqu’au 28 février prochain.

CERCLE PRIVÉ Un ménage peut accueillir jusqu’à 10 invités. Pour toute jauge supérieure, le principe du "3G" est à appliquer (plus notification à la Santé).

LOISIRS Toutes les activités de loisir sont réservées aux seules personnes vaccinées ou guéries (plus de 12 ans). Ce principe du "2G" est d’application dans l’Horeca (intérieur et extérieur, sauf vente à emporter), les discothèques, le secteur culturel (théâtres, cinémas, etc.) ou encore lors de manifestations sportives. Les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner pour raisons de santé seront dotées d’un certificat spécial et auront un accès gratuit aux tests.

CONTRÔLE Pour éviter les fraudes, le contrôle de l’identité est obligatoire en régime "2G". Tout document prouvant l’identité est admis (carte d’identité, permis de conduire, carte d’identité, etc.).

ÉCOLES La fréquence des autotests et le port du masque en classe (si cas positif) sont renforcés. Pas de masque en maternelle. Les règles de mises en isolement et en quarantaine sont à retrouver sur www.men.lu (FAQ).

CANTINES Les cantines scolaires et restaurants sociaux sont exemptés du "2G". Par contre, les restaurants d’entreprise doivent respecter le régime "2G".

HÔPITAUX ET CIPA Les visites de patients et de résidents de maisons de retraite et de soins (CIPA) sont soumises au "3G +", à savoir un certificat Covid Check plus autotest sur place. Les consultations et urgences ne sont pas concernées par cette restriction.

RASSEMBLEMENTS Jusqu’à 10 personnes, sans restriction. Entre 11 et 50 personnes, deux options: masque et 2 mètres ou Covid Check (2G). Entre 51 et 200: triptyque "masque-assis-2 mètres" ou Covid Check (2G). Entre 201 et 2 000: "2G" obligatoire. Au-delà de 2 000 personnes (sport, concert, etc.), la Santé doit valider un concept sanitaire (2G obligatoire).

SPORTS Le "2G" s’applique aussi pour tous les sportifs de plus de 19 ans. Seule exception: les sportifs dotés d’un contrat professionnel peuvent continuer à évoluer sous le régime "3G". Il en va de même pour les jeunes de moins de 19 ans. Les activités sportives réunissant un maximum de 10 personnes sont exemptées de restrictions.

TRAVAIL Le Covid Check, optionnel depuis le 1er novembre, va devenir obligatoire à partir du 15 janvier. Tous les salariés et fonctionnaires devront donc être vaccinés, guéris ou testés (3G) pour accéder à leur lieu de travail. Le retour au télétravail est fortement recommandé. Les patrons et chefs de service pourront établir des listes sur le statut "3G" de leur personnel, à condition que le salarié ou le fonctionnaire donne son accord.

TESTS La validité d’un test PCR passe de 72 à 48 heures et celle d’un test rapide certifié de 48 à 24 heures.

MASQUE Le port obligatoire du masque est toujours d’application à l’intérieur des commerces, administrations, etc., ainsi que dans les transports en commun (train, tram, bus, taxis). Il en va de même pour les supermarchés et centres commerciaux.

www.covid19.lu