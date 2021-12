Le Tartiflette Tour sillonne la province pour Viva for life du 17 au 23 décembre

Le Tartiflette Tour sillonnera toute la province du 17 au 23 décembre pour Viva for Life. Avec pour objectif de proposer 7 000 portions.

Il y a deux ans, l’aérodrome de Saint-Hubert a accueilli "L’ode à la tartiflette", un projet du fromager Marc Lecomte et de son équipe, soutenu par la Commune de Sainte-Ode, pour battre un record de ce mets composé notamment de pommes de terre, de lard, d’oignon et de fromage bien sûr, Tout cela au profit de Viva for life. Même si la météo n’a pas été favorable aux organisateurs, la réussite fut de mise. De quoi les motiver à remettre le couvert, ou plutôt la grosse louche pour mélanger la tartiflette. Toutefois, pour cette édition, ils ont décidé d’innover en proposant le "Tartiflette Tour" à travers la province. "L’objectif était de réunir autour d’un projet convivial une équipe dynamique aux multiples compétences, afin d’atteindre nos objectifs: réaliser un repas à un prix démocratique pour 1 000 personnes chaque soir, ceci grâce à une structure mobile, adaptée aux mesures sanitaires en vigueur actuellement, explique Philippe Herman, le journaliste de Vivacité dans les pionniers du projet. Pour y arriver, nous sommes une équipe souriante, sympathique, déterminée et constituée de personnes pluridisciplinaires et complémentaires."

Ainsi, du 17 au 23 décembre, en même temps que l’opération Viva for life à Tournai, le "Tartiflette Tour" sillonnera la province de Luxembourg. Pas de dégustation sur place, mais chaque soir entre 17 h et 21 h 30, il y a aura au menu de la tartiflette chaude à emporter, mais il est également possible de commander des portions de tartiflette à réchauffer au prix de 7€ la portion de 500 grammes.

Le "Tartiflette Tour" attendra donc les gourmets solidaires les 17 décembre à Marche-en-Famenne, le 18 décembre à Bastogne, le 19 décembre à Vielsalm en même temps que le passage du "Bus Viva for life", le 20 décembre à Arlon en même temps que le passage du "Bus Viva for life", le 21 décembre à Virton, le 22 décembre à Bouillon et le 23 décembre à Libramont devant les locaux de Vivacité et TV Lux à Libramont. Avec l’objectif d’atteindre les 7 000 portions et donc quelque 3,85 tonnes de tartiflette. Bon appétit.

tartiflettetour@gmail.com