Covid: un peu moins de cas avérés dans les écoles mais des chiffres toujours élevés

Pour la première fois depuis le début du mois de novembre, les contaminations au coronavirus diminuent dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais...

Bonne nouvelle! Après avoir atteint un nouveau pic d’infections au coronavirus lors de la semaine allant du 29 novembre au 05 décembre, les écoles enregistrent une première baisse des contaminations.

Sur le terrain, l’Office de la naissance et de l’enfance n’a ainsi recensé "que" 6.773 cas de Covid-19 durant la semaine du 06 au 12 décembre. Soit 405 en moins que les 7.178 infectés signalés aux équipes de promotion de santé à l’école (PSE) durant la semaine 48.

S’ils ne représentent sans doute pas l’entièreté des écoliers/étudiants malades, les 6.127 jeunes testés positifs durant la semaine 49 représentent 0,68% des élèves enregistrés dans l’enseignement fondamental et secondaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les 546 autres cas avérés étant inscrits dans une haute école ou faisant partie du personnel scolaire.

Autre point positif: seulement 22 écoles ont été récemment fermées sur décision des inspecteurs d’hygiène régionaux contre 28 lors de la semaine allant du 29 novembre au 05 décembre.

Toutefois, si le nombre de contaminations baisse dans les établissements scolaires, l’heure n’est pas encore au relâchement. Et pour cause, les chiffres restent globalement encore très inquiétants.

En comparaison avec les recensements précédents de l’ONE, les 6.773 cas de Covid-19 de la semaine dernière constituent le deuxième record en la matière.

Et toujours selon les derniers chiffres officiels, entre le 06 et le 12 décembre, 1.266 classes ont été fermées dans le cadre de la procédure de l’emergency brake. Soit 419 classes de plus qu’une semaine auparavant.

L’enseignement primaire, encore et toujours

Comme c’est le cas depuis le début de la 4e vague, l’enseignement primaire reste le plus touché. Et ce, aussi bien à Bruxelles que dans l’ensemble des provinces wallonnes.

Contrairement aux hautes écoles qui parviennent à maîtriser le nombre de contaminations, les plus jeunes constituent les principaux vecteurs de la maladie dans les établissements scolaires. Et c’est parce que le nombre d’écoliers contaminés diminue que la courbe globale repart à la baisse actuellement.

D’après les chiffres collectés par l’ONE pour la semaine du 06 au 12 décembre, 3.649 élèves de primaire (-303) ont été officiellement contaminés par le coronavirus contre 686 (+82) dans les maternelles, 1.792 (+99) dans les secondaires et 136 (-4) dans l’enseignement supérieur hors universitaire.

D’après Sciensano, 15.723 enfants âgés entre 0 et 9 ans ont d’ailleurs été testés positif durant la même semaine sur l’ensemble du pays tandis qu’ils n’étaient que 11.820 dans la tranche d’âges supérieure (10-19 ans) et 9.324 pour les 20-29 ans.

"L’incidence de nouveaux cas (calculée sur 14 jours) en primaire (2.231/100.000) est supérieure à l’incidence de 1.787/100.000 nouveaux cas dans la population générale belge", précise d’ailleurs l’Office de la naissance et de l’enfance dans un communiqué.

Pour rappel, le Comité de concertation du 03 décembre avait rendu obligatoire le port du masque dès le lundi 06 décembre pour les écoliers âgés de 6 ans et plus. Durant le même Codeco, une semaine de congé supplémentaires a également été décrétée à partir du 20 décembre.

Les chiffres de l’année scolaire 2020/2021