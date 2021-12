Ils se sont dits «profondément préoccupés par l’augmentation du nombre de cas» du variant et ils ont jugé «plus important que jamais de coopérer étroitement» AFP

Les ministres de la Santé des pays du G7 ont appelé jeudi soir à la coopération face au variant Omicron du coronavirus, qu’ils ont qualifié de "plus grande menace actuelle pour la santé publique mondiale".

A l’issue jeudi de leur dernière réunion sous la présidence britannique du G7, ils se sont dits "profondément préoccupés par l’augmentation du nombre de cas" du variant et ils ont jugé "plus important que jamais de coopérer étroitement", ainsi que de "surveiller et partager les données".