Premier League: Van Dijk, Fabinho et Jones placés en quarantaine du côté de Liverpool

Virgil van Dijk, Fabinho et Curtis Jones ne disputent pas la rencontre entre Liverpool et Newcastle United en Premier League, jeudi soir. Le trio a dû être placé en quarantaine après un résultat "suspect" au test de dépistage du coronavirus.

À la suite de ces résultats, tous les autres joueurs et membres du staff ont dû subir un test supplémentaire, mais aucun autre cas positif n’a été recensé, d’après le club.

La nouvelle vague que subit la Grande-Bretagne impacte le monde du football et de la Premier League. Cinq rencontres prévues ce week-end ont déjà été reportées car les clubs touchés n’auraient pas été en mesure d’aligner une équipe complète. Le week-end dernier, plusieurs matchs avaient également été reportés.

Les instances footballistiques sont désormais sous pression, et les appels à un report global de tous les matchs se font de plus en plus bruyants.