Covid: pas de distinction entre enfants vaccinés et non vaccinés, selon Franck Vandenbroucke

Le ministre a affirmé qu’aucune distinction ne peut être faite entre les enfants vaccinés et non vaccinés BELGA

Il n’y aura pas de distinction entre les enfants vaccinés contre le coronavirus et ceux qui ne le sont pas, a souligné jeudi le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) sur la chaine Canvas.

Le Conseil supérieur de la Santé a rendu, plus tôt dans la journée, un avis positif concernant la vaccination des enfants âgés de cinq à onze ans. Elle se ferait sur base volontaire et consisterait en deux injections espacées de trois semaines. La décision finale sera prise lundi lors d’une conférence interministérielle des ministres de la santé lors duquel ils examineront également l’avis du comité de bioéthique.

Le ministre Vandenbroucke a souligné que cette campagne auprès des enfants nécessite une bonne préparation. Les bénévoles des centres de vaccination sont déjà fatigués et il faut maintenant mobiliser "toutes les forces" pour la campagne de rappel des adultes. M. Vandenbroucke n’exclut toutefois pas que les deux campagnes se déroulent en parallèle dans une certaine mesure.

Le ministre a affirmé qu’aucune distinction ne peut être faite entre les enfants vaccinés et non vaccinés. Cela contraste avec les adultes non-vaccinés qui doivent faire face à des restrictions, notamment pour accéder aux endroits où un Covid safe ticket (CST) est nécessaire.

M. Vandenbroucke est conscient que convaincre les enfants, et de facto leurs parents, de se faire vacciner est "une conversation différente" de celle qui concerne les adultes. "Nous devrons plus que jamais travailler avec conviction (...), mais je pense que les enfants et leurs parents peuvent gérer cela."