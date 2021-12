Grève lundi chez Brussels Airlines: la direction met en demeure les syndicats

Les syndicats parlent de déclaration de guerre et de non-respect du droit à la grève.

Brussels Airlines a envoyé aux syndicats une lettre de mise en demeure leur intimant d’annuler leur appel à la grève lundi, ont indiqué jeudi la compagnie aérienne et les organisations syndicales, confirmant une information de Het Laatste Nieuws.

"Nous avons envoyé une mise en demeure aux syndicats leur demandant d’annuler leur appel à la grève d’ici demain (vendredi, NDLR) 11h00", a précisé une porte-parole de Brussels Airlines, Kim Daenen, à Belga. Elle a rappelé que la compagnie était furieuse de l’annonce d’une grève lundi alors qu’une procédure de réconciliation visant à garantir la paix sociale est en cours entre les parties. "Les règles n’ont clairement pas été suivies. C’est pourquoi nous allons récupérer les dommages éventuels auprès des syndicats."

Brussels Airlines attend désormais la réponse des organisations syndicales. La porte-parole ne pouvait dire jeudi soir le nombre de vols impactés par l’appel à la grève.

«La direction met les gens dos au mur»

Les syndicats ont réagi incrédules face à cette mise en demeure. "C’est du jamais vu", a souligné Paul Buekenhout du syndicat chrétien ACV-Puls. "La direction met les gens dos au mur. C’est un pas trop loin, cela va à l’encontre du droit social, du droit international à la grève."

On est dans l’abus de procédures et de l’intimidation, même du personnel

"C’est de l’intimidation", a estimé auprès de Belga Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE. "On voit qu’avec Lufthansa, c’est autre chose, on est dans l’abus de procédures et de l’intimidation, même du personnel", a-t-il poursuivi. "La procédure de conciliation ne peut pas interdire de faire grève, le bureau de conciliation peut faire des recommandations mais ne peut interdire une grève. Si la conciliation échoue, on a le droit de faire grève", a-t-il insisté. "C’est scandaleux", a-t-il ajouté.

Les représentants des travailleurs examinaient jeudi soir quelles procédures juridiques ils pouvaient entamer. Olivier Van Camp, syndicaliste BBTK, a indiqué au Het Laatste Nieuws que le préavis de grève de lundi était couvert étant donné qu’un préavis à durée indéterminée court depuis août et septembre.

Le front commun syndical avait annoncé mercredi que le personnel navigant de Brussels Airlines mènera une grève de 24 heures à partir de lundi 05h00 du matin. Il dénonce des conditions de travail "intenables" et demande le respect de conventions signées début 2021.