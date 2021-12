Défaite 4-2 à l'Antwerp: le plan B d'Eupen et Stefan Krämer n'aura pas suffi

C’est loupé pour l’AS Eupen, qui rendait visite à l’Antwerp. Le plan de Stefan Krämer n’a pas eu l’effet escompté. Antwerp - Eupen : 4 - 2

Arbitre: M. Boucaut.

Carte(s) jaune(s): Magnée.

Buts: Samatta (1-0, 27e), Benson (2-0, 40e), S. Keita (2-1, 44e), Naiggolan (3-1, 48e), Prevljak (3-2, 77e), Verstraete (4-2, 90e+5).

ANTWERP: Butez; De Laet, Engels, Almeida, Vines; Verstraete, Nainggolan (76e Yusuf), Balikwisha (70e Fischer), Gerkens (83e Dwomoh), Benson (76e Frey); Samatta.

EUPEN: Himmelmann; Heris, Amat, Gnaka (84e Rocha); Beck, Agbadou, Lambert (57e Ngoy), S. Keita (57e N’Dri); Déom (73e Magnée), Peeters; Prevljak.

On risque d’attendre la trêve hivernale et le retour des blessés avec une certaine impatience du côté d’Eupen.

Privé des convalescents Cools, Nuhu, Kayembe et Embalo, l’entraîneur frontalier Stefan Krämer avait misé sur une formule inédite ce jeudi pour le match à l’Antwerp.

Stef Peeters, de retour de suspension, était aligné en faux n°10, alors que le défenseur central Emmanuel Agbadou était replacé dans l’entrejeu. Autre surprise, la titularisation de Jérôme Déom. À l’inverse, des garçons comme Ngoy et N’Dri commençaient ce match sur le banc.

Très vite, le côté gauche eupenois montrait ses limites. Gnaka et Sibiry Keita laissaient trop d’espace à l’adversaire. Pareil pour le duo Amat-Héris, complètement dépassé sur le centre de Benson que Samatta reprenait de la tête pour faire 1-0 à la 27e. On retrouvait ce même Benson pour se jouer de Keita d’une double feinte de frappe ponctuée d’une frappe sèche à ras de sol sur le 2-0.

Ils y ont cru jusqu’au bout

Au vu du score et d’un Eupen pas franchement inspiré, on pensait la messe dite. Mais les Pandas avaient le mérite d’y croire. Et Sibiry Keita, pas franchement en réussite défensivement, signait un tir stratosphérique en première intention pour réduire la marque juste avant la pause. Nul doute que son but, pleine lucarne, fera le tour des médias. Il risque d’ailleurs d’être accompagné de la réponse de Nainggolan. L’ex-Diable refroidissait Eupen à la 48e, d’un incroyable tir rappelant ses plus belles années.

Comme en première période, Eupen ne baissait pas totalement les bras et offrait au Bosuil une fin de match riche en suspense, grâce au pointu d’un certain Smail Prevljak (3-2, 77e).

L’Alliance maintenait son pressing haut, et Krämer, qui avait lancé ses offensifs dans la partie (Ngoy, N’Dri, Magnée et Rocha) espérait arracher un point à l’envie.

Il n’en fut rien: l’AS affichant malgré tout ses limites qualitatives et quantitatives face à un solide rival anversois, qui signait d’ailleurs le 4-2 à la 95e. De quoi garder sa place dans le top 3 et faire oublier le revers face à Standard.

On le répète: la trêve fera du bien aux Pandas. Mais avant ça, il conviendra de limiter la casse dimanche face à Charleroi et le 27 à Saint-Trond. Tout ça, en gérant au mieux la fatigue qui découlera de la rencontre de Coupe à Malines.