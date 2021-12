La Wallonie complète son arsenal contre les infractions environnementales

Non plus 29 mais 44 actions prioritaires: la stratégie wallonne de politique répressive environnementale a été définitivement adoptée ce jeudi par le gouvernement de Wallonie.

La stratégie wallonne de politique répressive environnementale a été définitivement adoptée ce jeudi par le gouvernement de Wallonie, annonce la ministre de l’Environnement Céline Tellier dans un communiqué.

Quelques modifications ont été apportées au texte adopté en première lecture en mars dernier par les instances consultatives et discutées en Commission de l’Environnement du Parlement wallon, pour aboutir à un portefeuille de non plus 29 mais 44 actions prioritaires.

Parmi ces actions prioritaires, la ministre de l’Environnement et du Bien-Être Animal pourra désormais fixer des priorités pour les poursuites des Parquets, en accord avec le ministre de la Justice et le Collège des Procureurs généraux, en leur demandant de cibler, par exemple, des dossiers qui ont provoqué de grosses pollutions.

Une demande est en outre formulée au fédéral pour que les instances judiciaires puissent poursuivre des "écocides". Une résolution en ce sens avait été votée par la Chambre début décembre.

Fin novembre, un décret sur la lutte contre la délinquance environnementale avait en outre été adopté par le Parlement de Wallonie.