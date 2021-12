Débrief du jour: Drame familial à Mouscron | Prise d’otages à Gilly | Le dossier "Omar m’a tuer" rouvert

Un homme a tué son épouse à coups de couteau à Mouscron; à Gilly, une prise d’otages dans une agence bancaire; la justice française va rouvrir l’énigmatique dossier "Omar m’a tuer": voici le condensé de l’actualité de ce jeudi 16 décembre.

1. Mouscron: un mort dans un différend familial, à la Coquinie

L’époux a tué sa femme avec un couteau au sein du domicile familial, cette nuit, à l’entrée de la Coquinie.

+ LIRE | Mouscron : un mort dans un différend familial, à la Coquinie

2. Gilly: braquage, prise d’otages et incendie volontaire à l’agence CPH (vidéo)

Un audacieux braquage est survenu ce jeudi matin à Gilly. Plusieurs auteurs bien préparés ont ciblé la banque CPH de la chaussée Impériale.

+ LIRE | Gilly : braquage, prise d’otages et incendie volontaire à l’agence CPH (vidéo)

3. «Omar m’a tuer»: la justice décide de rouvrir le dossier 27 ans après

Vingt-sept ans après la condamnation d’Omar Raddad pour le meurtre d’une riche veuve, Ghislaine Marchal, la justice a décidé ce jeudi de rouvrir le dossier, première étape vers une éventuelle révision du procès, a-t-on appris de source judiciaire.

+ LIRE | " Omar m’a tuer " : la justice décide de rouvrir le dossier 27 ans après

4. Carte Covid: l’Europe toujours plus rouge, rien ne change en Belgique

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a mis à jour la couleur des pays sur la "carte Covid". Le rouge foncé est de plus en plus présent en Europe par rapport à la semaine passée. Pas de changement en Belgique.

+ LIRE | Carte Covid : l’Europe toujours plus rouge, rien ne change en Belgique

5. Les échasseurs namurois, c’est du patrimoine… mondial! (vidéo)

L’Unesco vient de communiquer sa décision: les joutes d’échasses namuroises sont reconnues patrimoine mondial immatériel de l’humanité.

+ LIRE | Les échasseurs namurois, c’est du patrimoine… mondial ! (vidéo)