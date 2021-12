Foutu Covid: même Père Noël est au chômage (vidéo)

Sale temps pour Père Noël: avec l’annulation des marchés de Noël et des animations autour des fêtes, le bon vieux barbu se retrouve au chômage.

Cette période de crise sanitaire est vraiment difficile à vivre pour tout le monde. Imaginez: alors que, d’habitude, il passe un mois de décembre à courir partout, Père Noël se retrouve en période d’inactivité forcée.

Il ne demanderait pas mieux pourtant de passer d’une fête à une autre, d’un marché de Noël à une brocante. Mais malheureusement, en cette triste période, toutes les activités ont été annulées.

L’interview de Père Noël (le vrai!) dans notre vidéo en tête de cet article.

Père Noël reste chez lui en t-shirt et basket. Il ne sort quasi plus son beau costume. © Jacques Duchateau

Des peluches dans les brocantes

Dans sa petite maison du fin fond de l’Ardenne, pas loin de la frontière française, Père Noël nous accueille près du sapin. Derrière sa barbe éclatante, son sourire cache difficilement son amertume. Cette année encore, comme en 2020, il ne pourra pas faire le bonheur des enfants dans les marchés de Noël des environs. Triste période.

Il y a 20 ans que Freddy Tate, un Américain de 70 ans naturalisé depuis la fin des années 60, a endossé son costume rouge. Au début, sur une boutade, presqu’un défi.

"J’avais déjà une belle barbe, mais pas aussi grande. Le boulanger du village m’a demandé pour venir animer une fête. Mais je n’avais pas de costume". Pas de problème, un Père Noël pendu à un toit lui a prêté le sien. Petit à petit, Freddy-le-Père-Noël est devenu un personnage incontournable de la vallée de la Semois.

Freddy Tate, le Père Noël de Cornimont. © Jacques Duchateau

"Je fais ça bénévolement, pendant un bon mois et demi, chaque année. Les sourires des enfants, c’est magnifique. Je suis payé avec les sourires."

Il y va même de sa poche pour acheter des peluches sur les brocantes et les distribuer aux enfants sages. Des enfants parfois facétieux qui n’hésitent pas à tirer sur la belle barbe du bonhomme. Ils doivent dès lors se rendre à l’évidence: c’est le vrai Père Noël, puisqu’il a une vraie barbe.

Mais en ce mois de décembre, pas de cadeau, pas de peluche, pas de sourire. "Normalement, j’avais beaucoup de places prévues, mais là, rien. On ne peut pas".

Pour Freddy, cette année est vraiment triste. Son vœu le plus cher? Retrouver une vie normale et redonner du bonheur aux enfants. On lui souhaite.