À quel point "Koh-Lanta: la légende" a sombré dans les audiences

Après la finale de "Koh-Lanta: la légende" diffusée mardi soir, l’heure est à un premier bilan pour TF1. La chaîne a-t-elle bien fait de chambouler ses cases horaires? Début de réponse en chiffres.

La première chaîne française a-t-elle réussi son pari? Était-ce une bonne idée de déplacer "Koh-Lanta" le mardi soir et replacer "Danse avec les stars" le vendredi soir? Les audiences permettent d’y voir un peu plus clair.

Premier constat: " Koh-Lanta " a perdu des plumes! Imaginé afin de remplir une case qui souffre en raison de l’absence de séries américaines, diffuser le programme le mardi soir n’a pas été un franc succès, d’après les chiffres de Médiamétrie, la société officielle chargée de la mesure d’audience en France.

Malgré un début de saison plutôt encourageant, la version "All Stars" du jeu produit par ALP a pris l’eau peu à peu. Attirant 5.586.000 téléspectateurs français lors du premier épisode, les aventures de Claude, Laurent, Ugo & Co. ont attiré jusqu’à 1,5 million de fans en moins au cours des semaines suivantes.

Plutôt décevante, cette baisse des audiences l’est encore plus lorsqu’il s’agit de comparer les performances de "Koh-Lanta: la légende" avec celles des deux saisons précédentes, également diffusées en pleine pandémie.

Ainsi, sur les trois éditions analysées, "La légende" est la seule qui a enregistré des audiences inférieures à 4 millions de téléspectateurs, en France. Et contrairement aux "4 Terres" qui avaient surperformé à la rentrée 2020 en rassemblant chaque fois plus de 6.000.000 de mordus, la demi-finale et la finale de la défunte saison n’ont réuni qu’environ 4.400.000 Français devant leur écran.

Avec une moyenne de 4,3 millions d’irréductibles, "La légende" constitue le pire score d’audience général depuis que le programme est à l’antenne sur TF1.

Desservis également par la longueur de ses épisodes, beaucoup trop longs de l’aveu même de la production du jeu, "Koh-Lanta: la légende" n’est pas non plus parvenu à relever la tête au niveau des parts de marché. Alors que les deux demi-finales précédentes tournaient aux alentours des 26%, la course d’orientation "All Stars" n’a attiré que 21% environ du public présent devant son écran. Et le résultat est encore pire pour la finale qui n’a rassemblé que 23% contre 28% et 28,5% pour "Les armes secrètes" et "Les 4 Terres"… et qui a été devancée par "Crime à Biot" sur France 3!

Une finale moins suivie chez nous mais… En Belgique aussi, la défunte saison de "Koh-Lanta" n’a pas convaincu. Comme en France, les téléspectateurs du sud du Royaume étaient beaucoup moins nombreux à suivre en direct les aventures de Teheuira et ses comparses. Contrairement aux deux précédentes éditions, pas un seul épisode de "La légende" n’a, par exemple, réuni plus de 300.000 fans belges. Symbole d’une perte de vitesse de l’émission outre-Quiévrain, la finale (dont les parts de marché n’ont pas encore été communiquées au grand public par le CIM) n’a réuni "que" 270.505 irréductibles contre 332.046 pour "Les armes secrètes" et 388.957 pour "Les 4 Terres". Reste que le dénouement de ce mardi était très attendu, malgré tout. En effet, à l’heure du prime, aucun autre programme n’a été autant suivi en Belgique francophone.

Mais si "Koh-Lanta" a plongé cette saison, ce n’est pas le cas de "Danse avec les stars", reprogrammé… le vendredi soir.

Pour sa 11e saison, l’émission présentée par Camille Combal a réalisé des audiences honorables.

En France, les téléspectateurs ont ainsi été plus nombreux que les années précédentes à suivre les progrès de Bilal Hassani et ses concurrents. La finale de cette saison décrochant 21,2% des PDM français contre 16,1% en 2019 et 20,4% en 2018.

Même constat en Belgique où le programme, à défaut d’avoir fait aussi bien qu’en 2018, a réuni plus de 240.000 téléspectateurs lors de ses deux derniers épisodes.

Ce qui explique ce regain d’intérêt pour "DALS"? La programmation le vendredi soir, une case horaire qui fonctionne bien, mais aussi l’absence d’une saison en 2020, qui a sans doute ravivé la flamme chez certains curieux.