LaSemo, le vrai, sera de retour en 2022 à Enghien

Festif et familial, LaSemo sera de retour pour sa 13e édition les 8, 9 et 10 juillet 2022 au parc d’Enghien. ÉdA

À quelques jours de Noël, Samuel Chappel annonce une bonne nouvelle pour les festivaliers: LaSemo aura lieu en 2022 dans sa version normale.

Après avoir dû se réinventer en 2020 et en 2021, c’est officiel: LaSemo sera de retour dans sa version normale en 2022. Une annonce qui fera plaisir aux festivaliers qui se presseront aux portes du parc d’Enghien les 8, 9 et 10 juillet pour la 13e édition du festival.

Après deux éditions hybrides, les organisateurs espèrent que le public pourra donc s’évader cette année dans le parc lors d’un festival organisé dans sa version d’avant crise. Comme à son habitude,

LaSemo sera rythmé par une programmation pluridisciplinaire, un accueil privilégié des familles et un esprit durable reconnu depuis sa création.

"Si ces deux années d’adaptation nous ont permis de conserver un contact avec notre public, souligne Samuel Chappel, organisateur, ils nous ont définitivement laissé un goût de trop peu que nous avons hâte de combler cette année avec LaSemo, le vrai. En effet, en 2020 et 2021, l’équipe avait adapté son rendez-vous annuel avec un événement Covid-safe. En 2022, les festivaliers retrouveront les multiples contenus qui font l’identité et le caractère unique de notre festival. Au programme: des concerts, des spectacles, des conférences, des artisans, des ateliers, des espaces détente et des découvertes par centaines."

Nouveau look pour le retour

Pour fêter son retour grandeur nature, LaSemo s’est offert une nouvelle identité graphique tout en fraîcheur.

Les stickers colorés illustrent les différentes facettes pluridisciplinaires du festival, notamment les concerts, spectacles, conférences et l’art de rue, et son engagement pour le durable et l’accessibilité de tous à la culture. Ils rappellent aussi les autocollants qui ornaient nos valises et passeports par le passé. Un clin d’œil pour mettre en avant le moment d’évasion et de "petites vacances" offertes au public de LaSemo.

Outre le rappel de bons souvenirs aux festivaliers habitués, ces nouvelles illustrations espèrent donner envie à un nouveau public de découvrir cet univers pop et décalé, inscrit dans l’ADN de l’événement.

LaSemo, c’est un festival dédié à tous ceux qui veulent retrouver leur âme d’enfant. Cet été, il invitera le public à profiter d’une bulle de déconnexion après deux années plutôt anxiogènes. En famille, entre amis ou en solo, ce rendez-vous promet des souvenirs impérissables et une véritable évasion culturelle.

Info: www.lasemo.be; www.lasemo.be/shop (billetterie)