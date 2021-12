Comment s’inscrire au Meilleur Pâtissier: les conseils d’Alexandre (vidéo)

Lors de notre live de mercredi soir en direct de la cuisine d’Alexandre, le candidat belge du Meilleur Pâtissier a répondu à une question que vous êtes nombreux à vous poser: "Comment participer au concours du Meilleur Pâtissier?"

La pâtisserie est votre passion et vous rêvez d’affronter d’autres pâtissiers amateurs sous la tente du Meilleur Pâtissier? Alexandre, le candidat belge de cette dixième édition, a donné toutes ses astuceslors de notre live diffusé mercredi.

1. Contacter les casteurs sur Instagram

Si vous souhaitez participer au concours du Meilleur Pâtissier diffusé sur RTL, plusieurs solutions s’offrent à vous. La voie traditionnelle consiste à remplir un formulaire sur le site la BBC(le programme français appartient au média britannique). La deuxième option et la plus moderne consiste à passer via les réseaux sociaux pour contacter directement les casteurs. "Il faut contacter les bonnes personnes sur Instagram, explique Alexandre. Joséphine Deplus, la directrice du casting de la BBC, par exemple."

2. Choisir minutieusement les photos

Alexandre insiste aussi sur l’importance des photos que vous choisissez d’envoyer aux casteurs. "Sélectionnez 10 photos de vos plus belles réalisations pour que les casteurs puissent s’intéresser à votre candidature en moins de dix secondes. Les candidatures sont tellement nombreuses que vous devez absolument vous démarquer rapidement."

3. Ne pas jouer un rôle

Enfin, le dernier conseil d’Alexandre et sûrement le plus important consiste à rester naturel. "Mon casteur m’a expliqué que de nombreux candidats jouaient un rôle, essayaient de se faire passer pour ce qu’ils ne sont pas. C’est exactement ce qu’il ne faut pas faire! Présentez-vous tel que vous êtes, c’est vraiment le plus important."

Enfin, le candidat belge encourage tous ceux qui y pensent à franchir le cap. "Je peux dire que cette émission est vraiment l’aventure de ma vie. Il m’est arrivé plein de belles choses grâce au concours et tout ça en vaut vraiment le coup! On n’a qu’une vie, si vous avez envie de postuler alors faites-le à fond pour n’avoir aucun regret."

Alors après tous ces précieux conseils, à vos marques… Prêts? Pâtissez!