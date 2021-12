Grève nationale des syndicats chez AG Insurance

Une grève nationale des syndicats était en cours jeudi au sein de l’assureur AG Insurance.

Le front commun (Setca, CGSLB et CNE) a d’ailleurs installé un piquet de grève devant le siège bruxellois de l’entreprise, boulevard Émile Jacqmain. Les représentants des travailleurs dénoncent que leurs droits syndicaux sont violés, que la direction les met sous pression et que le personnel aurait déjà été menacé.

"Les messages des syndicats aux membres du personnel sont strictement contrôlés", raconte Yolande De Backer, déléguée de la CGSLB. "Lors d’une action précédente à Anvers, le personnel avait décidé de ne pas répondre au téléphone. Ils ont été appelés un par un avec la menace de ne pas être payés ou même d’être licenciés s’ils ne reprenaient pas le travail immédiatement", poursuit-elle.

La direction est allée trop loin, déplore le front commun, qui continue de dénoncer la charge de travail excessive et estime qu’aucune mesure n’est prise pour améliorer les conditions de travail. Il manque ainsi d’un meilleur cadre pour le télétravail et la consultation sociale fait défaut.

"Cela fait deux mois que nous demandons à être autorisés à organiser une réunion du personnel, mais nous n’avons pas obtenu d’autorisation. Pendant ce temps, la direction organise elle-même une réunion à Anvers", fustige Chris Wauman, représentant du Setca.

"Chez nous, le télétravail n’est pas un droit, mais une faveur", enchaîne Yolande De Backer. "Elle peut être retirée à tout moment. Elle ne doit pas être un moyen de pression, mais plutôt une manière d’équilibrer votre travail et votre vie privée", ajoute-t-elle.

Le front commun syndical espère que la direction réfléchira à cette situation pendant la période des fêtes et que de nouvelles discussions constructives pourront avoir lieu l’année prochaine.

Dans une réaction, AG Insurance souligne qu’elle respecte le droit de grève, mais elle demande également que les règles et les accords entourant les grèves soient respectés par les syndicats. "La direction regrette que cette demande légitime ait été qualifiée d’intimidation par certains syndicats dans les médias", confie-t-elle.

En ce qui concerne la charge de travail, la compagnie d’assurances reconnaît qu’elle a augmenté au cours des derniers mois. Pour la réduire, de nouveaux collaborateurs ont déjà été engagés, mais leur formation prend du temps. En ce qui concerne le télétravail, AG estime que son offre est parmi les plus favorables au personnel du secteur, avec des avantages tels qu’une indemnité de télétravail, le remboursement intégral de l’abonnement à Internet et 2 à 6 jours de congé supplémentaires par an en fonction du nombre de jours de télétravail effectués.

Enfin, la direction ajoute que, selon ses chiffres, seuls 4% du personnel participent à l’action, qui est "inspirée par un conflit entre les syndicats impliqués et la direction plutôt que par une volonté de représenter les intérêts du personnel".