Le MR présente ses pistes pour la rénovation du bâti bruxellois: "Le gorille qui se tape le torse, ça suffit"

Le MR bruxellois propose des pistes pour endiguer les émissions de CO2 du bâti de la capitale. Pour sa cheffe de file Alexia Bertrand, "Ecolo ne propose rien dans le domaine". Du côté du Gouvernement bruxellois, le Ministre de l’Environnement Alain Maron prépare un plan "Rénolution" pour le printemps 2022.

Le bâti bruxellois, vieillissant, est responsable de 60% des émissions de CO2 à Bruxelles. "Comparé aux 27% (29% NDLR) du transport, c’est énorme. Moi, en tant que libérale obsédée par la cause climatique, ça m’empêche de dormir la nuit". Aussi Alexia Bertrand s’étonne-t-elle que "depuis 2014, Écolo n’a déposé aucun texte concernant la rénovation du bâti". Or, le Gouvernement bruxellois s’est engagé à réduire de 40% les émissions de CO2 d’ici 2030 et 90% d’ici 2050 (1). "C’est un travail de longue haleine. Il faudrait rénover 50 immeubles par jour. Et taper sur les grandes masses: les logements sociaux, vraies passoires énergétiques", estime la cheffe de groupe du MR bruxellois.

Alexia Bertrand, cheffe de file du MR bruxellois, estime que la rénovation du bâti de la capitale «devrait être la priorité N°1 du Ministre Alain Maron». MR

La libérale accuse le ministre bruxellois de l’énergie Alain Maron (Écolo) de n’avoir "rien proposé en termes de calendrier, de budget, de stratégie". Et d’asséner, concernant le plan "Rénolution" du mandataire écologiste (lire cadrée): "Mettre les acteurs autour de la table, Céline Fremault l’avait fait avant lui. Le gorille qui se tape le torse, ça suffit". Aussi Alexia Bertrand ébauche-t-elle la proposition de résolution de son parti, "un dossier de 50 pages", pour "ce qui devrait être la priorité N°1 d’Alain Maron".

Un diagnostic par des coachs

Dans les plans du MR, un "cadastre énergétique de tous les bâtiments bruxellois". Ce "diagnostic du bâti" serait effectué par des sortes de coachs qui présenteraient aux citoyens des "kits didactiques" rassemblant toutes les infos pour rénover et obtenir des primes. Il faut aussi "définir une norme énergétique à atteindre". Exigences libérales encore: moderniser le PEB, "peu crédible et peu fiable", et surtout "simplifier les demandes administratives des citoyens". Pour réussir tous ces objectifs, Alexia Bertrand plaide pour mieux exploiter le guichet Homegrade, "trop peu connu des Bruxellois".

Les incitants financiers de cette rénovation globale, le MR les envisage "pour moitié via aides directes, et pour l’autre moitié via prêts à taux zéro". Primes énergie et rénovation sont fusionnées et "doivent être obtenues avant travaux". Interviennent aussi des réductions de l’IPP ou du précompte immobilier et des baisses des droits d’enregistrement ou de succession "en fonction du PEB".

D’où viendrait l’argent?

Pour financer ces mesures qui "doivent créer un mouvement" dans le secteur de la construction, Alexia Bertrand propose "un fond climat unique". Il serait alimenté par les actuelles primes énergie (28 millions/an), les actuelles primes à la rénovation (10 millions/an) et la mise aux enchères des quotas de CO2 (± 20 millions/an). Autres sources de moyens: le fonds de relance européen (112 millions et 45 pour les écoles via la FWB), la fin des certificats verts (15 à 26 millions/an) et une meilleure régulation du marché de l’énergie "dont les fournisseurs perdent beaucoup d’argent en procédures sur les factures impayées" (35 millions/ an). Globalement, le MR estime que les 28,7 milliards calculés par le Gouvernement pour financer sa stratégie d’ici 2050, soit 956 millions annuels, sont surévalués. Les réformateurs tablent plutôt sur 400 millions par an.

Alexia Bertrand sait qu’il s’agit d’un dossier "complexe". Aussi insiste-t-elle sur "l’adhésion citoyenne" qui doit être acquise via la formation et la collaboration avec le secteur privé. "Si on réussit, ça sera bon socialement, économiquement et pour l’environnement".

+ (1) Selon la Déclaration de Politique Régionale du Gouvernement Vervoort, en 2019. Le calcul se fait par rapport à 2005.