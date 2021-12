Carte Covid: l’Europe toujours plus rouge, rien ne change en Belgique

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a mis à jour la couleur des pays sur la "carte Covid". Le rouge foncé est de plus en plus présent en Europe par rapport à la semaine passée. Pas de changement en Belgique.

Chaque jeudi, l’ECDC met à jour le code couleur des régions d’Europe en fonction de différents critères liés à la contagion du coronavirus.

Cette semaine encore, le rouge est présent sur la plupart du territoire européen. Chez nous, la situation ne bouge pas: Wallonie, Flandre et Bruxelles s’affichent en rouge foncé.

Cela signifie que l’ensemble du pays présente un très haut risque d’infection (taux de notification à 14 jours est supérieur à 500 cas pour 100.000 habitants). 12.672 nouvelles contaminations ont été dépistées en moyenne par jour entre le 6 et le 12 décembre, soit un recul de 24% par rapport à la semaine précédente.

Chez nos voisins

Chez nos voisins, le rouge foncé est toujours aussi présent en Allemagne ainsi qu’aux Pays-Bas et au Luxembourg. En France, la situation s’est encore dégradée cette dernière semaine: la presque totalité du pays est passée au rouge foncé. Alors que trois régions étaient encore rouges la semaine passée, il n’en reste plus qu’une qui ne soit pas encore rouge foncé cette semaine: la Basse-Normandie.

Et ailleurs en Europe?

Ailleurs, la même règle fonctionne: le rouge foncé gagne du terrain. Le Portugal, auparavant en rouge, devient cette semaine totalement rouge foncé. Les dernières régions en orange de l’Espagne sont également passées au rouge et cinq régions sont désormais en rouge foncé. Le rouge foncé épargne par contre l’Italie qui conserve deux régions en orange (les Pouilles et le Molise).

À l’est, la Lettonie et l’Estonie sont également passées au rouge foncé. Seule amélioration notable, la Roumanie dénombre cette semaine deux régions vertes.

Faites glisser le curseur pour voir l’évolution: à gauche, la situation du 9 décembre et à droite, la situation du 16 septembre.

Code couleur de l’ECDC: comme ça se passe? C’est sur base des données et des critères de l’ECDC, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, qu’un code couleur est attribué aux pays européens ainsi qu’aux différentes régions qui les composent. Code couleur rouge foncé: régions ou pays où les individus sont à très haut risque d’infection (taux de notification à 14 jours est supérieur à 500 cas pour 100.000 habitants). Code couleur rouge: régions ou pays où les individus sont à haut risque d’infection (taux de notification à 14 jours est supérieur à 75 cas pour 100.000 habitants et le taux de positivité du test est égal ou supérieur à 4% OU si le taux de notification à 14 jours est compris entre 200 et 500 cas pour 100.000 habitants). Code couleur orange: régions ou pays où un risque modérément accru d’infection a été identifié (le taux de notification à 14 jours est inférieur à 50 cas pour 100.000 habitants mais que le taux de positivité du test est de 4% ou plus OU si le taux de notification à 14 jours est compris entre 75 et 200 cas pour 100.000 habitants et que le taux de positivité du test est inférieur à 4%). Code couleur vert: régions ou pays pour lesquels un faible risque d’infection a été établi (taux de notification à 14 jours est inférieur à 50 cas pour 100.000 habitants et le taux de positivité du test inférieur à 4% OU taux de notification à 14 jours est inférieur à 75 cas pour 100.000 habitants et que le taux de positivité est inférieur à 1%). En fonction de ces couleurs, les autorités belges prennent des mesures que les Belges doivent suivre (tests, quarantaine…).