Le centre de vaccination d'Uccle ouvre aujourd'hui

Il devrait permettre d'administrer 2000 doses par jour.

La commune d'Uccle relance son centre du 110 de la rue Egide Van Ophem ce jeudi 16 décembre. Avec, lui, Boris Dilliès, Bourgmestre d'Uccle, veut "répondre aux attentes des Ucclois qui souhaitent se faire vacciner dans un lieu facilement accessible et proche de chez eux."

Le centre proposera uniquement des doses de Moderna les lundis, mardis et mercredis, et de Pfizer les jeudis et vendredis. Le site géré par la Croix-Rouge est accessible avec ou sans rendez-vous, pour une première, deuxième ou troisième injection (si vous êtes éligible). Il devrait permettre d'administrer 2000 doses par jour.