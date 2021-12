Carmeuse, Koh-Lanta et Nafi Thiam sont au menu de notre récap’ pour abonnés de ce jeudi. EdA, TF1 & Belga

Le nouveau projet de Carmeuse inquiète les riverains, l’avis de deux spécialistes sur les polémique de cette saison de Koh-Lanta, le casse-tête des stages hivernaux pour nos athlètes: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce jeudi 16 décembre

1. Inflation: une hausse des prix pas si temporaire

La hausse des prix que nous connaissons actuellement est le résultat d’une crise sanitaire tout à fait inédite. On fait le point.

2. Aux assises suite à des menaces envers le bourgmestre?

Un Nivellois règle ses comptes par mail et Facebook avec le bourgmestre Pierre Huart. Le tribunal se déclare incompétent. Les assises en vue?

3. Le rêve de Carmeuse, cauchemar des riverains?

Carmeuse a présenté mardi soir son projet d’extension de la carrière du Boltry sur 20 ha au lieu-dit "Haies-Monet" à Andenne. Plus de 100 riverains étaient présents.

4. Tricherie à Koh-Lanta: «La diffusion le mardi va leur faire plus de tort»

"Koh-Lanta la légende" s’est donc terminé sur une grosse fausse note mardi soir. De la triche dans un programme, c’est la hantise des responsables de chaînes. On débriefe avec Olivier Auclair, responsable des Divertissements à la RTBF, et Wiet Bruurs, qui occupe les mêmes fonctions chez RTL TVI.

5. Organiser son stage hivernal: tout un casse-tête pour nos athlètes

Organiser un stage de préparation hivernal, quand on est athlète ou entraîneur, s’apparente à un véritable casse-tête, particulièrement à l’ère du Covid.

6. La Commune de Dison doit rembourser 90.000€ à des riverains

Sept ans après le début des travaux d’égouttage et de trottoirs à la Neuville, des habitants ont obtenu gain de cause et seront remboursés.

7. La Plaza de Bastogne devient Spooon

Propriété du Diable rouge Thomas Meunier, la Plaza rouvre (enfin) ses portes ce vendredi. Du moins celles du rez-de-chaussée. Et ça s’appellera Spooon.

8. Centre de vaccination de Dinant: va-t-on «booster» durant les fêtes?

Le centre de vaccination de Dinant situé à Gemechenne a rouvert ses portes lundi dernier. Il était prévu qu’il ferme quelques jours fin décembre (la salle n’étant pas disponible) avant de reprendre début janvier. Mais la donne change… la salle s’est libérée ce mercredi. Va-t-on pour autant vacciner durant cette trêve? Pas sûr…

9. La maman prêtait sa voiture à son fils de 17 ans: «Il est ingérable»

Parents d’un ado difficile, ils estiment que prêter leur voiture à un jeune sans permis "n’est pas si grave que ça".

10. «Les Traîtres»: Bénédicte est restée fidèle à elle-même

Après avoir participé à l’émission "Vu à la télé", Bénédicte Jonjic s’est retrouvée dans "Les Traîtres". Retour sur son parcours.

