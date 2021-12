L’organisation agricole wallonne FUGEA et l’association Terre-en-vue dénoncent l’utilisation de terres agricoles à des fins non-nourricières.

"Les sapins, qui ornent les salons de nombreux Belges quelques semaines par an, rendent difficile l’accès à la terre pour les fermes à taille humaine – celles-là même sur lesquelles nous comptons pour garnir nos tables toute l’année", soulignent jeudi les deux organisations qui réagissaient à l’émission #Investigation "Mon beau sapin, roi du business", diffusée mercredi sur la RTBF.

Pour les deux organisations, la culture du sapin en Ardenne et en Famenne empiète sur les terres agricoles, met une pression sur le marché foncier, dégrade les sols et l’environnement et remplace surtout les cultures nourricières.

"Notre ferme est encerclée de sapins de Noël: quand la Wallonie va-t-elle comprendre que nous ne pouvons pas nous nourrir les gens avec des sapins?", s’indignent des agriculteurs.

La FUGEA et Terre en vue recommandent de ne plus acheter de sapins de Noël et d’opter pour des décorations alternatives et demandent surtout à la Wallonie de mettre en place une politique foncière qui soit au service d’une agriculture nourricière, locale et durable.

Cette politique doit, selon les organisations, inclure la mise en place d’un statut de "terres nourricières" pour protéger les terres de toutes les activités concurrentes qui participent à la hausse des prix, une gestion transparente des terres publiques dans le but d’une mise à disposition de projets agricoles nourriciers et durables et une régulation du prix du marché foncier.