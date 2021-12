Aqualibi avance la date de sa réouverture (Vidéo)

Bonne nouvelle pour les amateurs de plaisirs aquatiques, ils seront les bienvenus dès ce lundi 20 décembre à Aqualibi.

Après être resté portes closes pendant 5 mois suite aux inondations de juillet, Aqualibi annonce enfin être prêt à rouvrir ses portes. "Fin novembre, Aqualibi annonçait une réouverture le 25 décembre mais les travaux de réparation sont finalement achevés", peut-on lire dans un communiqué ce jeudi.

Une bonne nouvelle pour ceux qui sont en quête d’une activité à faire entre amis ou en famille pendant les vacances de Noël prolongées car le parc accueillera les visiteurs dès ce lundi 20 décembre.

Le parc aquatique limitera toutefois sa capacité d’accueil au vu de la situation sanitaire actuelle. Les visiteurs – y compris les abonnés – devront dès lors réserver leur visite en ligne. Aqualibi conseille vivement de réserver bien à l’avance.

En plus d’une réservation obligatoire, les mesures suivantes s’appliquent: tout visiteur âgé de 16 ans et plus doit être muni d’un Covid Safe Ticket et le port du masque est obligatoire pour tous les visiteurs à partir de 6 ans, de l’entrée aux vestiaires, des vestiaires à la sortie et lors des déplacements dans le restaurant.

Aqualibi sera ouvert tous les jours pendant les vacances de Noël (jusqu’au 9 janvier 2022), y compris les jours fériés.

