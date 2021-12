Bruce Springsteen vend sa musique à Sony pour 500 millions de dollars (vidéo)

Sony Music Entertainment (SME) vient de conclure le plus gros rachat d’une œuvre musicale en s’offrant l’entièreté du catalogue musical de Bruce Springsteen.

Le chanteur américain Bruce Springsteen a vendu l’entièreté de son catalogue musical à Sony Music Entertainment (SME), filiale du géant japonais Sony Corporation pour un montant de près d’un demi-milliard de dollars (442 millions d’euros), rapporte la revue Billboard sur base de sources anonymes. Il s’agirait du plus important rachat d’une œuvre musicale jamais conclu avec un seul artiste.

Ni les porte-parole du chanteur ni Sony n’ont pour l’instant confirmé cette transaction, mais ne l’ont pas démentie pour autant.

Sony et Universal étaient en lice

La rumeur d’un rachat des droits musicaux de l’interprète de "Born in the USA" circulait depuis plusieurs mois. Sony et Universal étaient tous les deux en lice. L’artiste américain de 72 ans a sans doute reçu l’offre la plus alléchante de la part de Sony, selon Billboard.

Pour de nombreux artistes grisonnants, vendre leur catalogue de musique est un moyen idéal d’amasser une grosse somme d’argent en une seule fois, les occasions de faire de la musique et de partir en tournée s’amenuisant. Ces derniers mois, Neil Young et Bob Dylan, entre autres, ont vendu leur catalogue de musique, ainsi que des artistes plus jeunes à l’instar de Shakira.