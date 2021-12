Dortmund et ses 3 Diables battent Fürth

Thorgan Hazard, Thomas Meunier et Axel Witsel étaient titulaires lors de la victoire 3-0 de Dortmund sur Fürth mercredi dans un match comptant pour la 16e journée du championnat d’Allemagne.

Dortmund ne s’attendait pas à une si belle résistance du dernier du classement lors des 45 premières minutes. Très combatif, Fürth (4 points,18e) a bien tenu grâce à un pressing constant et à une bonne organisation. Par contre, il n’a pas montré grand-chose sur le plan offensif. Malgré une performance assez modeste, Dortmund a ouvert la marque par Erling Haaland sur penalty (33e, 1-0).

😎 | Erling Haaland débloque le score sur pénalty. 💪 #BVBSGF pic.twitter.com/YSH5pUknQ9 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) December 15, 2021

En seconde période, le Borussia a également pas mal de problème et a même été brièvement sifflé par ses supporters peu après l’heure de jeu. A ce moment-là, Fürth s’est créé quelques possibilités face à un adversaire, qui longtemps manqué d’idées. Finalement, grâce à Haaland (82e) et à Donyell Malen (89e) , qui avait remplacé Hazard (75e), s’est imposé et reste deuxième avec 34 points, 6 de moins que le Bayern Munich.

En Angleterre, Wolverhampton est allé s’imposer 0-1 à Brighton au cours de la 17e journée. Un but de Romain Saiss (45e+1) permet aux Loups de se hisser en 8e position (24 points) alors que les Seagulls sont 13e (20 points) Titulaire avec Brighton, Leandro Trossard a disputé l’intégralité de la rencontre. Leander Dendoncker est lui monté dans les arrêts de jeu (90e+4), qui ont duré 14 minutes.

Crystal Palace a partagé l’enjeu 2-2 face à Southampton. Pourtant, Wilfried Zaha a rapidement ouvert la marque pour les Glazers (2e, 1-0). James Ward-Prowse sur coup franc (36e, 1-1) et Armando Broja (36e, 1-2) ont donné l’avance aux Saints. Chez les visités, Christian Benteke est monté au jeu (64e) juste avant que Jordan Ayew n’égalise (65e, 2-2). Au classement, Crystal Palace occupe la 11e position (20 points) et Southampton est 15e (17 points).