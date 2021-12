La FIA confirme le calendrier de la F1 pour la saison 2022

La FIA, la fédération internationale automobile, a confirmé mercredi le calendrier 2022 de la Formule 1 lors de son Congrès annuel à Paris.

La prochaine saison débutera le 20 mars avec le Grand Prix de Bahreïn pour se terminer le 20 novembre à Abou Dhabi pour un total de 23 Grand Prix. Le Grand Prix de Belgique aura lieu le 28 août sur le circuit de Spa-Francorchamps.

Traditionnel coup d’envoi de la saison de Formule 1 et annulé en 2020 et 2021 à cause de la pandémie de coronavirus, le Grand Prix d’Australie sera la 3e manche de la saison après Bahreïn et l’Arabie saoudite.

Les Grands Prix du Canada, de Singapour et du Japon feront également leur retour au calendrier en 2022.

Le Grand Prix de Miami fera lui sa grande première au calendrier et est prévu en tant que 5e manche le 8 mai.

La ville floridienne ne remplace cependant pas le Grand Prix des États-Unis, toujours organisé à Austin et programmé le 23 octobre. Interrompu par la pluie il y a un mois et demi, le Grand Prix de Belgique est lui prévu le 28 août sur le circuit de Spa-Francorchamps. Les autres Grands Prix qui devaient finaliser leur contrat (Barcelone, Singapour et Austin précisément) sont définitivement approuvés.

La saison se terminera le 20 novembre avec le Grand Prix d’Abou Dhabi.

En 2022, un total de 23 Grand Prix seront courus, ce qui constitue un nouveau record pour la discipline-reine du sport automobile. Ce total aurait déjà dû être atteint en 2021 avant l’annulation de plusieurs Grands Prix à cause de la situation sanitaire.

À noter aussi côté belge, la confirmation à l’agenda de la 7e des 8 étapes du championnat du monde de Rally Cross à Spa-Francorchamps les 8 et 9 octobre ainsi que la 10e des 14 manches du championnat de Formule 2 disputé en marge de la F1 sur le circuit spadois du 26 au 28 août de même que la 7e des 9 épreuves du championnat de Formule 3 le même week-end.

Calendrier complet

20 mars: Bahreïn (Sakhir)

27 mars: Arabie Saoudite (Djeddah)

10 avril: Australie (Melbourne)

24 avril: Emilie-Romagne (Imola)

8 mai: Miami

22 mai: Espagne (Barcelone)

29 mai: Monaco

12 juin: Azerbaïdjan (Bakou)

19 juin: Canada (Montréal)

3 juillet: Grande-Bretagne (Silverstone)

10 juillet: Autriche (Spielberg)

24 juillet: France (Le Castellet)

31 juillet: Hongrie (Budapest)

28 août: BELGIQUE (Spa-Francorchamps)

4 septembre: Pays-Bas (Zandvoort)

11 septembre: Italie (Monza)

25 septembre: Russie (Sotchi)

2 octobre: Singapour

9 octobre: Japon (Suzuka)

23 octobre: États-Unis (Austin)

30 octobre: Mexique (Mexico)

13 novembre: Brésil (Sao Paulo)

20 novembre: Abou Dhabi (Yas Marina)