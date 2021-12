"Un, dos, tres", la série culte des années 2000 va faire son retour

Lola, Ingrid, Silvia, Pedro et Roberto, les personnages principaux de la série espagnole "Un, dos, tres" reviendront en 2022

Entre 2002 et 2005, ces élèves dans une école d’arts de la scène à Madrid auront fait chanter les téléspectateurs de M6. Après 6 saisons, la série s’était stoppée. Elle revient 17 ans plus tard.

Atresmedia a donné le feu vert pour le retour de la série sur la chaîne espagnole Antena 3.

La série avec Miguel Ángel Muñoz, Monica Cruz, Beatriz Luengo ou encore Pablo Puyol fera place à une nouvelle génération de danseurs et chanteurs avec l’école de danse Carmen Arranz comme scène. UPA Next, le nom de cette suite, fera également revenir certains de ses personnages les plus emblématiques.

"C’est officiel! Upa revient", a écrit Beatriz Luengo, dans plusieurs langues. De son côté, Monica Cruz a posté: "UPA est de retour! J’avais tellement hâte de partager cette grande nouvelle avec vous tous, c’est enfin officiel et je ne pourrais pas être plus heureuse, nous sommes de retour!".