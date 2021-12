Standard – Beerschot: un report qui pose question

Le Standard a tout fait pour l’éviter mais la rencontre de ce mercredi a été reportée à… quatre heures du coup d’envoi.

On ne se trompait pas, dimanche dernier, en écrivant qu’il se passait quelque chose chaque semaine avec le Standard. Mais cette fois, le club liégeois n’y est pour rien dans la remise de la rencontre de ce mercredi soir face au Beerschot.

Pourquoi le report?

Parce que la police liégeoise fait grève. Des assemblées générales ont été organisées mardi et mercredi, à 15 h, pour faire le point sur les avancées des discussions entre les syndicats de police et la ministre de l’Intérieur Verlinden, au sujet des moyens alloués à la police. Mais les points de vue étaient encore divergents et la police a expliqué qu’elle ne pouvait assurer la sécurité autour du match, d’autant que des rumeurs faisaient état d’éventuels blocages à différentes entrées du stade, par les Ultras et le PHK. Quelques banderoles visant la direction avaient été installées aux alentours. À 16 h 30, le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, a pris la décision de reporter la rencontre. Le gouverneur de la Province de Liège, Hervé Jamar, a quant à lui pris un arrêté d’interdiction. "Le Standard de Liège a pourtant envisagé toutes les alternatives possibles, allant jusqu’à l’acceptation d’organiser ce match à huis clos en prenant à sa charge des services privés de sécurité supplémentaires", a précisé le club.

Un risque de forfait?

Le Beerschot, qui était déjà en route vers Sclessin au moment de la communication de la décision du report, devrait s’engouffrer dans la brèche. Mais la décision du gouverneur, qui a appuyé celle du bourgmestre, devrait permettre au Standard d’éviter le forfait. Un bourgmestre ne peut en effet décider seul du report du match, aux yeux de la Pro League. Mais lorsque le gouverneur intervient, c’est un cas de force majeure.

Et financièrement?

Elles sont surtout indirectes, pour les établissements de catering situés à l’intérieur et à l’extérieur du stade, qui avaient fait leurs commandes. Les restaurants aux alentours, qui ont vu bon nombre de réservations être annulaées. Certains groupes de supporters avaient également loué des cars. D’autres étaient déjà en route vers le stade.

Quand jouera-t-on?

Aucune date n’a encore été fixée mais selon le calendrier de la Pro League, le prochain créneau pour un match reporté est le 18, 19, 20 janvier. Ce qui n’arrange pas forcément le Standard, qui se déplace à Anderlecht le week-end précédent et qui reçoit le Club Bruges le suivant.

Quid des suspensions?

Les suspensions de joueurs comme Selim Amallah et Nicolas Raskin, par exemple, sont reportées au prochain match des Liégeois. Ils manqueront donc le déplacement de dimanche soir à OHL.