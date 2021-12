Un contrat Adeps pour le Dinantais Léo Montulet

À 24 ans, Léo Montulet a décroché son premier contrat Adeps grâce à ses récents résultats. le début d’une nouvelle vie.

La bonne nouvelle est tombée il y a quinze jours. Le kayakeur dinantais de 24 ans Léo Montulet, adepte des descentes classiques (NdlR : plus longue distance, contrairement au sprint) de rivière, a décroché son premier contrat Adeps. Il le signera fin janvier. Il bénéficiera d’un salaire à mi-temps en tant qu’athlète professionnel. Le début d’une nouvelle vie. "Je vais pouvoir me concentrer davantage sur le kayak. Je vais pouvoir penser à mon avenir sportif et surtout ne pas tout le temps devoir amener de l’argent. Avant de décrocher ce contrat, j’étais chez mes parents et le kayak ne me rapportait rien", nous explique le jeune homme.

Le kayak lui en coûtait même. Il faut compter environ 3 000€ de matériel par an. "Pour un bateau, on est à 2000€ et je change tous les deux ans. Il faut aussi une pagaie en carbone par an (400€), un gilet de sauvetage (100€), un casque (150€) des K-Way (aussi 100€). En tant qu’espoir sportif, mes voyages étaient par contre déjà pris en charge par la fédération. Heureusement car en 2021, je suis parti cinq ou six semaines à l’étranger pour le kayak. Sinon, cela m’aurait coûté 6-7 000€. Désormais, plus de tracas à ce niveau."

Léo Montulet le sait, il faudra trouver un compromis avec sa situation professionnelle actuelle. "Je pose des châssis pour la société Pierret. J’ai décroché ce contrat avant d’obtenir mon contrat à l’Adeps. Je vais désormais devoir concilier mon boulot et le kayak, qui sera aussi désormais mon autre travail. Cela sera important pour moi de conserver les deux pour maintenir mon équilibre social. J’en ai déjà discuté avec mon patron, mon coach Maxime Richard et mes parents pour mettre des choses en place pour ne pas que cela soit problématique. Mon patron semble assez compréhensif mais quand la période intense commencera, j’aurai beaucoup moins de temps pour les châssis. On verra à ce moment-là mais si je dois faire un choix, il est déjà fait."

Car c’est sans doute la seule opportunité qu’il aura de vivre de sa passion. "Depuis que j’ai commencé, on m’a toujours dit que je ne gagnerais pas d’argent avec ça. Comme j’ai l’esprit de contradiction, j’ai tout fait pour y arriver."

Léo Montulet a même été jusqu’à quitter son précédent job pour se consacrer durant un an à la pratique du kayak en vue d’obtenir ce fameux contrat Adeps. Choix payant puisque le Dinantais a été l’auteur d’une belle saison en 2021.

Ses résultats ne sont pas passés inaperçus et lui ont permis d’atteindre son objectif. "Réaliser un Top 10 lors des Championnats d’Europe qui se déroulaient début août à Léon, en Espagne, nous permettait à Samuel Pype (NdlR : autre kayakiste de talent originaire de Chiny) et moi de rentrer un dossier auprès de l’Adeps. Il n’y avait qu’une place. Samuel n’a pas rempli son objectif, moi oui avec une septième place lors de ces Championnats d’Europe."

Ce contrat Adeps sera réévalué chaque année. Pour être certain de le conserver, un objectif a été fixé : réaliser un top 5 lors des prochains championnats du monde qui se dérouleront fin mai, en France. "Terminer dans les cinq premiers faisait déjà partie de mes objectifs. Cela ne me mettra donc pas de pression supplémentaire dans ma préparation. Si je n’atteins pas cet objectif, on réévaluera la situation", termine-t-il.